Legende: Versucht sein Glück in Übersee Bénie Traoré. Philipp Kresnik / freshfocus

Traoré nach New York

Der FC Basel verliert seinen Offensivspieler Bénie Traoré. Der Ivorer wechselt nach zwei Saisons am Rheinknie zum New York City FC in die MLS. In 80 Pflichtspielen erzielte er 25 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Besonders in der Saison 2024/25 hatte er entscheidenden Anteil am Basler Double-Gewinn.

Raveloson in die Türkei

Die Young Boys lassen Mittelfeldspieler Rayan Raveloson ziehen. Der Madagasse schliesst sich trotz Vertrag bis 2028 dem Süper-Lig-Aufsteiger Amed SFK aus der Stadt Diyarbakir im Südosten der Türkei an. Raveloson war im Januar 2025 von Auxerre zu YB gewechselt und absolvierte 55 Pflichtspiele für die Berner.

Lambourde zu Servette

Servette hat die Verpflichtung von Stürmer Mathis Lambourde bekanntgegeben. Der 20-jährige Franzose wurde bei Stade Rennes ausgebildet. Nach seinem Wechsel zu Hellas Verona spielte er zuletzt in der Serie B bei Reggiana. Bei Servette hat er einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Lambourde war 2024 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden, nachdem er in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Die Genfer schrieben, sie hätten die Situation analysiert und mit dem Spieler gesprochen.

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