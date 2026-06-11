 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

News aus der Super League Van Breemen verlässt FC Basel fix, Kacuri leihweise

11.06.2026, 14:31

Teilen
Ein Fussballspieler in einem bunten Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Hat eine Pechsträhne hinter sich Finn van Breemen. Freshfocus/Marc Schumacher

Basels van Breemen nach Portugal

Nach drei Jahren beim FC Basel verlässt Innenverteidiger Finn van Breemen die Rheinstädter und wechselt zum portugiesischen Erstligisten Famalicao. In der abgelaufenen Saison war der 23-jährige Niederländer wegen verschiedener Verletzungen nur zu einem Super-League-Teileinsatz gekommen. Sein Vertrag beim FCB wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Über die Ablösemodalitäten machte Basel keine Angaben.

Auch Kacuri geht

Dion Kacuri verlässt den FC Basel ebenfalls. Der 22-Jährige wechselt leihweise nach Österreich, zur Austria Lustenau. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Vorarlberg besitzt ausserdem eine Kaufoption. Kacuri war anfangs 2024 von den Grasshoppers zum FCB gewechselt, konnte sich dort aber nie als Stammspieler etablieren. Ein halbes Jahr nach dem Wechsel ans Rheinknie wurde Kacuri für eine Saison zu Yverdon verliehen. In der vergangenen Saison kam er in 7 Super-League-Partien zum Einsatz.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)