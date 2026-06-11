Legende: Hat eine Pechsträhne hinter sich Finn van Breemen. Freshfocus/Marc Schumacher

Basels van Breemen nach Portugal

Nach drei Jahren beim FC Basel verlässt Innenverteidiger Finn van Breemen die Rheinstädter und wechselt zum portugiesischen Erstligisten Famalicao. In der abgelaufenen Saison war der 23-jährige Niederländer wegen verschiedener Verletzungen nur zu einem Super-League-Teileinsatz gekommen. Sein Vertrag beim FCB wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Über die Ablösemodalitäten machte Basel keine Angaben.

Auch Kacuri geht

Dion Kacuri verlässt den FC Basel ebenfalls. Der 22-Jährige wechselt leihweise nach Österreich, zur Austria Lustenau. Der Bundesliga-Aufsteiger aus Vorarlberg besitzt ausserdem eine Kaufoption. Kacuri war anfangs 2024 von den Grasshoppers zum FCB gewechselt, konnte sich dort aber nie als Stammspieler etablieren. Ein halbes Jahr nach dem Wechsel ans Rheinknie wurde Kacuri für eine Saison zu Yverdon verliehen. In der vergangenen Saison kam er in 7 Super-League-Partien zum Einsatz.