Legende: Miguel Chaiwa Der junge Mittelfeldspieler muss eine Stufe weiter unten neuen Anlauf nehmen. freshfocus/Claudio De Capitani

Chaiwa soll in der Challenge League zu Spielpraxis kommen

Der sambische Nationalspieler Miguel Chaiwa wird den Rest der laufenden Saison auf Leihbasis beim FC Schaffhausen in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse bestreiten. Der erst 19-Jährige stiess im Sommer 2022 vom FC Shamuel zum BSC Young Boys. In der Meisterschaft 2023/24 kam der defensive Mittelfeldspieler zu jeweils 8 Einsätzen mit dem Fanionteam und mit der U21 in der Promotion League. Anfang dieses Jahres figurierte Chaiwa im Aufgebot der Nationalmannschaft Sambias am Afrika-Cup und wurde dabei zweimal berücksichtigt.