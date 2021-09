Legende: Musste gegen Zürich ausgewechselt werden Cédric Zesiger. Freshfocus

Zesiger mit Knochenprellung

Bei einem Zusammenprall mit mehreren Gegenspielern des FC Zürich am vergangenen Samstag (4:0) hat sich YB-Verteidiger Cédric Zesiger leicht verletzt. Der 23-Jährige erlitt eine Knochenprellung am Knie und eine Fussprellung. Damit ist fraglich, ob Zesiger am Dienstag in der Champions League gegen Manchester United mittun kann. Ein Einsatz hängt vom Heilungsverlauf und den Schmerzen ab.