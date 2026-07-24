Aufsteiger Vaduz mischt wieder in der höchsten Schweizer Liga mit und bleibt auch dort ein Sonderfall.

Seit dem sensationellen Titelgewinn des FC Thun in der letzten Saison stehen Aufsteiger in der Super League unter Generalverdacht auf grosse Taten. Kann auch der FC Vaduz die ganze Konkurrenz düpieren? Sehr wahrscheinlich nicht. Und falls doch, wäre dies nicht nur die Mega-Sensation, sondern auch ein Kuriosum.

Denn: Vaduz gehört nicht dem Schweizerischen Fussballverband (SFV) an und kann als Mitglied des Liechtensteiner Fussballverbands (LFV) nicht Schweizer Fussball-Meister werden. Vaduz darf nur dank einer Vereinbarung von SFV und der Uefa im Schweizer Ligen-System mittun.

Platz 1 ja, Pokal nein

In dieser Vereinbarung ist auch festgehalten, dass sich Vaduz im Falle von Platz 1 in der Super League nicht über die Schweiz für die europäischen Wettbewerbe qualifizieren könnte. Und: Steht Vaduz nach 38 Runden zuoberst in der Tabelle, geht der Schweizer Meistertitel und der Pokal an die zweitplatzierte Mannschaft.

Was Vaduz-Trainer Marc Schneider zu dieser Ausgangslage sagt und welche Ziele man sich als Super-League-Aufsteiger gesteckt hat, erfahren Sie im Audio-Beitrag.