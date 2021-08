Legende: Liessen in Stockholm viel Energie liegen Die Spieler des FC Basel am Donnerstagabend. Freshfocus

Während eines Monats spielte der FC Basel die perfekte Saison. 9 Siege reihte das Team von Patrick Rahmen ab dem 22. Juli aneinander, bis die Serie am vergangenen Sonntag in Lausanne mit einem 2:2 gestoppt wurde.

Für den FCB und seine Fans war der Auftritt in Lausanne aber erst der Beginn einer emotionalen Achterbahn, die an diesem Sonntag bereits ihr 3. Kapitel schreiben wird – im Duell mit Meister YB.

Das war vielleicht nicht optimal.

Eine entscheidende Frage wird sein, wie gut die Basler Equipe die Strapazen der letzten Tage verkraftet hat, körperlich und emotional. Zwar erreichte sie am Donnerstag in Stockholm die Gruppenphase der Conference League, liess auf dem Weg dorthin allerdings viel Kraft liegen.

08:18 Video Archiv: Basel setzt sich in einem Krimi gegen Hammarby durch Aus Sport-Clip vom 26.08.2021. abspielen

Energie vs. Motivation

«Im Hinblick auf das Wochenende war das vielleicht nicht optimal», sagte Fabian Frei nach dem gewonnenen Penaltyschiessen am Donnerstagabend.

An Energie könnte es im St. Jakob-Park am Sonntagnachmittag zwar mangeln, an Motivation aber garantiert nicht: Basel will die Berner Meisterserie (4 Titel de suite) in dieser Saison stoppen.

YB bald 9 Punkte hinter Basel?

Mit einem Sieg des FCB nähme der Titelverteidiger aus Bern – bei einem Spiel weniger – die neue Woche mit 9 Punkten Rückstand auf den wohl ärgsten Widersacher in Angriff.

Auch YB hat eine aufregende Woche hinter sich, qualifizierte sich am Dienstagabend für die Gruppenphase der Champions League. Gefeiert wurde «sicher ein bisschen», sagte Goalie David von Ballmoos und schob nach: «Aber am Wochenende ist ein wichtiges Spiel.»

04:44 Video Archiv: YB macht den Traum von der Champions League wahr Aus Sport-Clip vom 24.08.2021. abspielen