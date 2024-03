Seit über 20 Jahren war Servette nicht mehr Leader der Super League. Am Samstag könnte sich das ändern.

Punkt in Winterthur reicht

Legende: Wollen weiter jubeln Jérémy Guillemenot und Enzo Crivelli. Freshfocus/Pascal Müller

26. Juli 2003: Servette behauptet dank eines 5:1-Siegs gegen den FC Thun die Tabellenführung in der Nationalliga A. Am darauffolgenden Spieltag müssen die Genfer die Spitzenposition abgeben – und werden sie über 20 Jahre lang nicht mehr einnehmen.

Nach schwierigen Jahren mit Konkurs, Zwangsabstieg und diversen Führungswechseln hat sich der Klub stabilisiert und am Samstag die Chance, wieder einmal den Leaderthron der höchsten Spielklasse zu übernehmen.

Immer besser

Mit einem Punktgewinn auswärts in Winterthur grüssen die Genfer zumindest bis am Ostermontag, wenn YB bei Yverdon gastiert, von ganz oben. Es wäre die Belohnung für den Steigerungslauf, den das Team von René Weiler in dieser Spielzeit vollzogen hat. Nach mässigem Saisonstart wurden die Genfer immer besser, 2024 hat kein anderes Team mehr Punkte gesammelt.

Spielt Servette so weiter, liegt sogar der erste Meistertitel seit 1999 drin. Der Weg dahin ist zwar noch weit. Lernen die Genfer am Samstagabend allerdings das «Leader-Gefühl» kennen, wird die Motivation sicher nicht kleiner werden.

07:22 Video Im letzten Aufeinandertreffen gabs ein spektakuläres Remis Aus Sport-Clip vom 23.01.2024. abspielen. Laufzeit 7 Minuten 22 Sekunden.