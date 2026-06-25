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Testspiele, Zu- und Abgänge: Hier erfahren Sie, was bei den 12 Super-League-Klubs in der Sommerpause passiert ist.

Super League: Alle Transfers und Testspiele

Legende: Bereits wieder Vollgas geben Nach den Feierlichkeiten bereitet sich Meister Thun auf die neue Saison vor. Freshfocus/Zamir Loshi

Thun

Trainer: Gian-Luca Privitelli (neu/U20-Nati)

Zuzüge: Nicolas Bürgy (Odense), Nico Maier (Blau-Weiss Linz), Dorian Derbaci (Aarau), Dario Wälti (Kriens/Leihende), Layton Stewart (AFC Wimbledon/Leihende), Mathias Tomas (APOEL/Leihende), Leo Stucki (U21), Simon Lengen (U21)

Abgänge: Mauro Lustrinelli (Trainer/Union Berlin), Leonardo Bertone (Luzern), Dominik Franke (Zalgiris Vilnius), Kastriot Imeri (YB/Leihende), Noah Rupp (Karlsruhe/Leihende), Jan Eicher (?), Vasilije Janjicic (?), Nino Ziswiler (Rücktritt)

Trainingslager: 19. bis 26. Juni in Schönried

Testspiele:

26.06. Thun – YB (45')

26.06. Breitenrain – Thun (45')

04.07. Thun – Xamax (3x45')

11.07. Thun – Elversberg

11.07. Thun – Waldhof Mannheim

St. Gallen

Trainer: Enrico Maassen (seit Juli 2024)

Zuzüge: Leon Frokaj (Aarau), Konrad Faber (Dresden/Leihende), Stephan Ambrosius (Karlsruhe/Leihende)

Abgänge: Alessandro Vogt (Hoffenheim), Tiemoko Ouattara (Servette/Leihende)

Trainingslager:

Testspiele:

27.06. St. Gallen - Altach

04.07. Vaduz - St. Gallen

04.07. St. Gallen - Austria Lustenau

11.07. Lyon – St. Gallen

Lugano

Trainer: Mattia Croci-Torti (seit September 2021)

Zuzüge: Beckham Castro (Millonarios/COL), Dereck Moncada (Internacional de Bogota/COL), Joel Bichsel (Saarbrücken), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Gjan Ajdin (U21), Shkelqim Vladi (Aarau/Leihende), Alexandre Parsemain (Caen/Leihende), Fotios Pseftis (Aachen/Leihende)

Abgänge: Mattia Bottani (?), Hadj Mahmoud (?), Hicham Mahou (?), Zachary Brault-Guillard (?), Serif Berbic (?), Ilija Maslarov (Rapperswil-Jona/Leihe), Claudio Cassano (Chicago II/Leihende)

Trainingslager: 5. bis 11. Juli Weiler-Simmerberg (GER)

Testspiele:

27.06. Lugano - Xamax

04.07. Lugano - Rapperswil-Jona

17.07. Lugano – Vaduz

Legende: Neues Bijou Der FC Lugano spielt ab der kommenden Saison in der AIL Arena. Keystone/Ti-Press/Massimo Piccoli

Sion

Trainer: Didier Tholot (seit Juni 2023)

Zuzüge: Winsley Boteli (Mönchengladbach/def. Übernahme), Timothy Fayulu (Noah Jerewan/Leihende), Dinis Rodrigues (Penafiel/Leihende)

Abgänge: Dejan Djokic (Vaduz), Maxime Dubosson (Etoile Carouge/Leihe), Lamine Diack (Nantes/Leihende)

Trainingslager: 21. bis 27. Juni in Crans-Montana

Testspiele:

27.06. Sion – Étoile Carouge

01.07. Xamax – Sion

04.07. Sion – tba

12.07. Yverdon – Sion

17.07. Sion – Annecy

Basel

Trainer: Stephan Lichtsteiner (seit Januar 2026)

Zuzüge: Jonas Omlin (Mönchengladbach), Asane Sow (Pro Vercelli), Bennett Hoch (U21), Renato Widmer D'Autilia (U21), Philip Otele (HSV/Leihende), Djordje Jovanivic (Maccabi Haifa/Leihende), Andrin Hunziker (Winterthur/Leihende), Arlet Junior Zé (Midtjylland/Leihende), Gabriel Sigua (Lausanne/Leihende)

Abgänge: Marwin Hitz (Rücktritt), Finn van Breemen (Famalicao), Dominik Schmid (RB Salzburg), Dion Kacuri (Austria Lustenau/Leihe), Julien Duranville (Dortmund/Leihende), Koba Koindredi (Sporting Lissabon/Leihende)

Trainingslager: -

Testspiele:

26.06. Rapperswil-Jona – Basel

04.07. Basel - Aarau

08.07. Basel - Yverdon

11.07. Basel - Winterthur

18.07. Basel – Juventus Turin

Legende: Wieder in der Schweiz Bundesliga-Rückkehrer Jonas Omlin hütet neu das Tor des FC Basel. Freshfocus/(Philipp Kresnik

YB

Trainer: Gerardo Seoane (seit Oktober 2025)

Zuzüge: Joël Mall (Servette), Dominik Pech (Slavia Prag/def. Übernahme), Edin Etoski (U21), Kastriot Imeri (Thun/Leihende), Lewin Blum (Charleroi/Leihende), Rhodri Smith (Winterthur/Leihende), Emmanuel Tsimba (GC/Leihende), Sergio Cordova (St. Louis City/Leihende), Malik Deme (Xamax/Leihende)

Abgänge: Chris Bedia (Union Berlin/Leihende), Heinz Lindner (FCZ), Lukasz Lakomy (Leuven/def. Übernahme), Yan Valery (Sheffield Wednesday/Leihende), Lutfi Dalipi (Vaduz/Leihe), Janis Lüthi (Xamax/Leihe)

Trainingslager: 1. bis 11. Juli in Längenfeld (AUT)

Testspiele:

26.06. Breitenrain – YB (45')

26.06. YB - Thun (45')

01.07. Austria Lustenau – YB

05.07. Charkiw – YB

10.07. Viktoria Pilsen – YB

18.07. YB – Étoile Carouge

Luzern

Trainer: Udo Portmann (neu)

Zuzüge: Oscar Kabwit (Mazembe/def. Übernahme), Aurelio Oehlers (Volendam), Leonardo Bertone (Thun), Sascha Meyer (U21), Erblin Sadikaj (U21), Nando Toggenburger (Kriens/Leihende), Ronaldo Dantas Fernandes (Vaduz/Leihende)

Abgänge: Mario Frick (Trainer/?), Luuk Breedijk (Wil), Mauricio Willimann (Kriens), Julian Bock (Stuttgart II), Taisei Abe (Nagasaki/Leihende), Julian von Moos (Servette/Leihende), Mattia Walker (Vaduz/Leihe), Lionel Huwiler (Étoile Carouge/Leihe), Vaso Vasic (?), Kevin Spadanuda (?), Sinan Karweina (?)

Trainingslager: 5. bis 11. Juli in Schruns (AUT)

Testspiele:

27.06. Luzern – Stade-Lausanne-Ouchy

04.07. Luzern – Winterthur

10.07. Luzern – Wil

18.07. Luzern – St. Truiden (BEL)

Servette

Trainer: Jocelyn Gourvennec (seit August 2025)

Zuzüge: Edvinas Gertmonas (Cluj), Pedro Naressi (Ludogorets Rasgrad), Julian von Moos (Luzern/Leihende), Junior Kadile (Almere/def. Übernahme), Tiemoko Ouattara (St. Gallen/Leihende)

Abgänge: Joël Mall (YB), Patrick Weber (Wil), Jérémy Guillemenot (?), Gaël Ondoua (?)

Trainingslager: 29. Juni bis 3. Juli in Crans-Montana

Testspiele:

04.07. Servette – Stade Nyonnais

08.07. Servette – Stade-Lausanne-Ouchy

11.07. Servette – Étoile Carouge

15.07. Lyon – Servette

18.07. St-Etienne – Servette

Lausanne-Sport

Trainer: Luka Elsner (neu)

Zuzüge: Konrad de la Fuente (Ceuta/Leihende), Tim Hottiger (Xamax/Leihende), Ibrahim Mendes (Stade Nyonnais/Leihende), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/Leihende), Emilien Grosso (U21)

Abgänge: Karlo Letica (?), Gaoussou Diakité (Salzburg/Leihende), Theo Bair (Auxerre/Leihende), Gabriel Sigua (Basel/Leihende), Lorenzo Bittarelli (Yverdon/def. Übernahme)

Trainingslager:

Testspiele:

20.06. Renens – Lausanne 0:9

27.06. La Sarraz – Lausanne

11.07. Lausanne – Xamax

18.07. Lausanne – Yverdon

FC Zürich

Trainer: Marcel Koller (neu)

Zuzüge: Heinz Lindner (YB), Parfait Coulibaly (Wil/Leihende)

Abgänge: Yanick Brecher (Rücktritt), Matthias Phaëton (ZSKA Sofia/Leihende), Nelson Palacio (Salt Lake/Leihende), Ivan Cavaleiro (?)

Trainingslager: 29. Juni bis 4. Juli in Oberstaufen (GER)

Testspiele:

20.06. FCZ –Dietikon 1:1 (45')

20.06. FCZ – YF Juventus 3:0 (45')

27.06. FCZ – Schaffhausen

27.06. Thalwil – FCZ

04.07. FCZ – Kriens

11.07. FCZ – Stade-Lausanne-Ouchy

18.07. Greuther Fürth – FCZ

Grasshoppers

Trainer: Peter Zeidler (seit Mai 2026)

Zuzüge: Nikolas Muci (Mantova/Leihende), Alieu Conateh (Amstetten/Leihende), Loris Giandomenico (Rapperswil-Jona/Leihende)

Abgänge: Jonathan Asp-Jensen (Bayern München/Leihende), Lovro Zvonarek (Bayern München/Leihende), Emmanuel Tsimba (YB/Leihende), Dirk Abels (?), Nicolas Glaus (?), Laurent Seji (?), Michael Frey (?)

Trainingslager: 9. bis 12. Juli in Athen

Testspiele:

27.06. Kreuzlingen – GC

01.07. Cham – GC

04.07. Wil – GC

11.07. Panathinaikos Athen – GC

18.07. Altach – GC

Vaduz

Trainer: Marc Schneider (seit Februar 2024)

Zuzüge: Dejan Sorgic (Yverdon), Dejan Djokic (Sion), Juan Cabrera (Greuther Fürth), Lado Akhalaia (Greuther Fürth), Lutfi Dalipi (YB/Leihe), Mattia Walker (Luzern/Leihe), Ranjan Neelakandan (Annecy/Leihe)

Abgänge: Gabriel Foser (Eschen-Mauren), Cédric Gasser (?), Javier Navarro (?), Jonathan De Donno (?), Gabriele de Donno (?), Ayo Akinola (?), Ronaldo Dantas Fernandes (Luzern/Leihende), Brian Beyer (Winterthur/Leihende)

Trainingslager: 29. Juni bis 3. Juli in Bad Wörishofen (GER)

Testspiele:

27.06. Kriens – Vaduz

04.07. Vaduz – Austria Lustenau

10.07. Vaduz - Altach

17.07. Lugano – Vaduz

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