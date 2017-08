Schlusslicht Thun: Die Wende ausgerechnet im Derby?

Während YB einen Saisonauftakt nach Mass feierte, musste der Thuner Kantonsrivale bislang unten durch. Doch ist die Ausgangslage vor dem Duell zwischen Leader und Schlusslicht tatsächlich so klar?

3 Spiele, 0 Punkte, letzter Tabellenrang. 6 Gegentoren steht nur ein erzielter Treffer gegenüber. Die Zahlen sprechen vor dem Berner Derby aus Thuner Sicht eine eindeutige Sprache. Ist wirklich alles so schlecht im Oberland?

1. Spieltag: Gegen Sion diktiert Thun das Spiel über 90 Minuten. Weil aber Moussa Konaté aus abseitsverdächtiger Position für die Walliser skort und Thuns Nuno Da Silva nur die Latte trifft, gibt es für die Schneider-Elf keinen Punkt.

Gegen diktiert Thun das Spiel über 90 Minuten. Weil aber Moussa Konaté aus abseitsverdächtiger Position für die Walliser skort und Thuns Nuno Da Silva nur die Latte trifft, gibt es für die Schneider-Elf keinen Punkt. 2. Spieltag: Gegen den formstarken Aufsteiger FCZ starten die Thuner gut in die Partie. Matteo Tosetti gelingt der Führungstreffer. Doch mit zwei Kopfbällen dreht Zürich die Partie noch.

Gegen den formstarken Aufsteiger starten die Thuner gut in die Partie. Matteo Tosetti gelingt der Führungstreffer. Doch mit zwei Kopfbällen dreht Zürich die Partie noch. 3. Spieltag: Meister Basel sorgt für eine kalte Dusche. Nach 153 Sekunden trifft Ricky van Wolfswinkel. Thun-Verteidiger Stefan Glarner spricht nach der 0:3-Niederlage von «Angsthasenfussball».

14 sieglose Derbys

Nun sollen, nein müssen die ersten Punkte für Thun her, will Trainer Marc Schneider in Ruhe weiterarbeiten. Kein einfaches Unterfangen gegen den Kantonsrivalen, der mit 3 Siegen und einem Toverhältnis von 9:0 perfekt in die Saison gestartet ist. Auch die Statistik spricht klar für YB: In den letzten 14 Aufeinandertreffen siegten 11 Mal die Hauptstädter. 3 Partien endeten unentschieden.

Schafft Thun im Derby die Wende?

Keine Punkte? Keine Panik!

Seit Beginn der Super-League-Ära (03/04) wiesen nach 3 Spieltagen 11 Teams ein punkteloses Konto auf. Nur 4 dieser Mannschaften stiegen Ende Saison auch ab. Zürich (11/12) und Bellinzona (08/09) schafften nach 3 Auftaktniederlagen noch den Sprung auf Rang 6. In der Saison 07/08 verlor der FC St. Gallen gar die ersten 5 Saisonduelle – und stieg dennoch nicht ab.

Super League: Punktelose Teams nach 3 Runden Saison

Team

Schlussklassierung Bemerkungen 03/04 FC Zürich

7.

04/05 Aarau 8.

05/06 Yverdon 10.

06/07 Luzern 8.

07/08 St. Gallen

9. 5 Startniederlagen für FCSG

08/09 Bellinzona 6.

08/09 Luzern 9.

11/12 Xamax 9. Abstieg wegen Lizenzentzug

11/12 FC Zürich

6.

12/13 Servette 10.

13/14 Lausanne

10.



