Türkei oder Spanien, die meisten Teams der Super League zieht es für das Trainingslager an die Sonne. Ausser den FC Thun.

Aus finanziellen Gründen verzichtet der FC Thun auf ein Trainingslager. Geackert wird in der Stockhorn Arena mitten in der Kälte und dem Schneegestöber.Dank dem Kunstrasen können die Trainings und Testspiele ohne Problem stattfinden. Wie Thuns Mediensprecher Niklaus Thomi sagt, lassen sich die Berner Oberländer von so ein bisschen Schnee nicht abhalten.

Wir haben eine Schneeräumungsmaschine, da ist der Rasen schnell einsatzbereit

Aber wie steht es um die Moral der Mannschaft? Gemäss Thomi hat das Team ohne Trainingslager keine Nachteile während der Meisterschaft. Wer beim FC Thun spielt, weiss, dass es kein Trainingslager gibt. «Da gibt es auch keine Diskussionen», so Thomi. Die Kosten für ein Trainingslager kann der Klub halt einfach nicht aufbringen.

Jassen und Schneewandern in Grindelwald

Ganz leer gehen die Spieler des FC Thun nicht aus: vom 14. bis 16. Januar gibt es 3 Tage Auszeit in Grindelwald. Zu Teambuilding-Zwecken stehen bei Schneefall und Temperaturen um 0 Grad ein Jassturnier, Eishockeymatch und eine Winterwanderung auf dem Programm.

