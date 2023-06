«Back to the Roots»: Zuffi zurück zu Winterthur

Legende: Bleibt der Super League erhalten Luca Zuffi. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Zuffi von Sion zu Winterthur

Luca Zuffi kehrt zu seinem Stammklub FC Winterthur zurück. Der 33-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Zürchern einen Zweijahresvertrag. Zuffi, der Sohn von FCW-Legende und Assistenztrainer Dario Zuffi, stieg in der abgelaufenen Saison mit dem FC Sion in die Challenge League ab. Sein Vertrag im Wallis wäre noch eine Saison weitergelaufen. Über die Ablösemodalitäten machten die Klubs keine Angaben. Zuffi hatte 2007 in Winterthurs erster Mannschaft debütiert. Die weiteren Stationen des vierfachen Nationalspielers waren Thun und der FC Basel. Mit Basel gewann Zuffi 3 Meistertitel und einmal den Cup. Zurück bei seinem Stammklub soll er unter Trainer Patrick Rahmen eine tragende Rolle im Team einnehmen.