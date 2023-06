Legende: Zurück in seiner Heimat Betim Fazliji. Freshfocus/Martin Meienberger/Archiv

Fazliji wieder in der Ostschweiz

Betim Fazliji kehrt nach einer Saison beim FC St. Pauli in der 2. Bundesliga wieder in die Super League zum FC St. Gallen zurück. Der Defensivspieler unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Vor 9 Jahren stiess Betim Fazliji als U15-Junior zu den Ostschweizern, in der Saison 2019/20 schaffte er den Sprung in die 1. Mannschaft. Bis zu seinem Abgang zu St. Pauli vor einem Jahr bestritt Fazliji für St. Gallen 96 Pflichtspiele in Meisterschaft und Cup und einen Einsatz im Europacup. Für St. Pauli gelangte Fazliji vor allem in der Vorrunde der Saison 2022/23 unter Timo Schultz, dem neuen Trainer des FC Basel, viel zum Einsatz. Nach dem Abgang von Schultz im Dezember 2022 spielte Fazliji bei den Hamburgern bloss noch einmal mehr als 20 Minuten lang.