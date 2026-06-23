Legende: Von Bulgarien in die Westschweiz Pedro Naressi schliesst sich Servette an. imago images/Branislav Racko

Servette holt Pedro Naressi

Servette meldet die Verpflichtung des 28-jährigen Brasilianers Pedro Naressi. Der defensive Mittelfeldspieler erhält bei den Genfern einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorets Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz.

Mia Knapp zu Carl Zeiss Jena

Verteidigerin Mia Knapp verlässt die Frauen des FC Luzern und wechselt zum FC Carl Zeiss Jena in die 2. Bundesliga. Die ehemalige Schweizer Nachwuchs-Nationalspielerin war im Sommer 2024 von YB zum Innerschweizer WSL-Team gestossen. In den vergangenen zwei Spielzeiten absolvierte die 20-Jährige 45 Pflichtspiele für die Luzernerinnen.