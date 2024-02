Legende: Trägt neu grün Dimitrije Kamenovic. Yverdon-Sport

Kamenovic leihweise zu Yverdon

Kurz vor der Schliessung des für Klubs der Swiss Football League verbindlichen Transfer-Fensters hat die Klub-Leitung in Yverdon einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 23-jährige Serbe Dimitrije Kamenovic wechselt auf Leihbasis von Lazio Rom zum Super-League-Aufsteiger ins Waadtland. Die Vereinbarung beinhaltet auch die Option zur definitiven Übernahme des Verteidigers.

Neuer Stürmer für Lugano

Der FC Lugano verstärkt sich mit einem Stürmer vom Partnerklub Chicago Fire. Der frühere polnische Junioren-Nationalspieler Kacper Przybylko unterschrieb mit den Tessinern einen Vertrag bis Sommer 2025, wie der Klub bekannt gab. Der in Deutschland aufgewachsene Przybylko kam via 2. Bundesliga 2018 in die USA. In den vergangenen zwei Jahren schoss der 30-Jährige für Chicago in 57 Spielen 11 Tore. Zuvor spielte er in der Major League Soccer für die Philadelphia Union (40 Tore in 96 Spielen).