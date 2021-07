Legende: Jubelt künftig für Lausanne in der Super League Mayron George. Reuters

Neuer Stürmer für Lausanne

Lausanne-Sport verstärkt seinen Angriff mit dem 27-jährigen Mayron George. Der 13-fache Internationale aus Costa Rica spielte zuletzt ein halbes Jahr in Frankreichs Ligue 2 für Pau und erzielte 7 Tore in 14 Partien. In Europa stand George auch schon bei Klubs aus Griechenland, Norwegen, Ungarn, Schweden und Dänemark unter Vertrag.

ChL-Duell Schaffhausen - Kriens neu angesetzt

Die Swiss Football League hat das neue Spieldatum der Challenge-League-Partie Schaffhausen - Kriens bekannt gegeben. Dieses findet neu am kommenden Mittwoch, 28. Juli, statt. Anpfiff ist um 20:00 Uhr. Die Partie des 1. Spieltags, welche ursprünglich auf Sonntag angesetzt gewesen war, war aufgrund mehrerer positiver Covid-19-Fälle und den darauffolgenden Isolations- und Quarantäneverordnungen bei den Luzernern verschoben worden.