Legende: Gewichtiger Abgang für die Zürcherinnen Torjägerin Viktoria Pinther. Keystone/Georgios Kefalas

Abgänge beim FCZ

Die Schweizer Nationalspielerin Marion Rey und die österreichische Internationale Viktoria Pinther verlassen den FC Zürich nach dieser Saison. Wie der Klub mitteilte, verlängern beide ihre auslaufenden Verträge nicht. Die 25-jährige Verteidigerin Rey, die im Sommer mit der Schweiz an der WM in Australien und Neuseeland teilgenommen hat, und die gleichaltrige Stürmerin Pinther waren vor 2 Jahren zum Team gestossen und feierten im Vorjahr mit den FCZ-Frauen den Meistertitel. In der laufenden Saison stehen die Zürcherinnen in den Playoff-Halbfinals. Mit 8 Treffern war Pinther die beste Torschützin ihres Teams in der Qualifikation.