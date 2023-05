Legende: Im Verletzungspech Dejan Sorgic. Freshfocus/Martin Meienberger

Luzern im Saisonendspurt ohne Sorgic und Meyer

Der FC Luzern muss für den Rest der Saison auf Dejan Sorgic verzichten. Bei Kontrolluntersuchungen Anfang Woche wurde beim Stürmer ein doppelter Rippenbruch diagnostiziert. Sorgic hatte bereits nach dem Spiel gegen den FC Zürich am 15. April erstmals über Oberkörperprobleme geklagt, die sich in den darauffolgenden Spielen verstärkt hatten. Trotz der Verletzung erzielte er gegen Basel und Winterthur noch je einen Treffer. Ebenfalls nicht mehr zum Einsatz kommen wird Leny Meyer. Der Aussenverteidiger hat sich in der vergangenen Woche ein Knochenmarködem im Lendenwirbelbereich zugezogen.