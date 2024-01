Legende: Neuer Spieler für den Tabellenletzten der Challenge League Ridge Munsy. FC schaffhausen

Munsy zu Schaffhausen

Der FC Schaffhausen mit seinem neuen Sportchef Admir Mehmedi rüstet weiter auf. Mit Ridge Munsy stösst ein weiterer Routinier mit reichlich Super-League-Erfahrung zum Tabellenletzten der Challenge League. Der 34-jährige Mittelstürmer war zuletzt vereinslos, nachdem er bis im letzten Sommer mit Hansa Rostock in der 2. Bundesliga gespielt hatte. In der Super League schoss Munsy in 125 Spielen für Luzern, GC und Thun 29 Tore. Die Schweiz verliess er 2020, als er mit Thun in die Challenge League abgestiegen war.