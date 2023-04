Legende: Fehlt seinem Team im Kampf gegen den Abstieg Heinz Lindner. Martin Meienberger/freshfocus

Sion: Lindner fällt mindestens 3 Wochen aus

Sion-Goalie Heinz Lindner muss für mindestens 3 Wochen pausieren. Beim 32-jährigen Österreicher ist eine Fraktur im linken Daumen diagnostiziert worden, wie sein Klub am Donnerstag mitteilte. Lindner war am Sonntag im Spiel gegen GC (3:1) vom Ball unglücklich an der Hand getroffen worden.