Legende: Jubelt über den Aufstieg in die 2. Bundesliga Konrad Faber, hier im Dress von Jahn Regensburg, läuft künftig für St. Gallen auf. Keystone/DPA/Uwe Anspach

Verteidiger Faber zu St. Gallen

Der FC St. Gallen hat den Zuzug des Deutschen Konrad Faber vermeldet. Der 26-jährige Aussenverteidiger verpflichtete sich für drei Saisons. Zuletzt hat Faber bei Jahn Regensburg gespielt; mit dem Klub hat er den direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga geschafft.

Dünker verlässt FCZ Frauen

Die Cheftrainerin der FCZ Frauen, Jacqueline Dünker, legt ihr Amt per sofort nieder. Eine Begründung nannte der Klub in seiner Mitteilung nicht. Die 38-jährige Deutsche war im Dezember 2022 als Nachfolgerin von Inka Grings aus Leverkusen zum FCZ gestossen und führte das Team zum Meistertitel 2023. Letzten Sonntag verlor der FCZ den Playoff-Final gegen Servette-Chênois.

Dante bleibt nicht in Zürich

Der FCZ zieht die Kaufoption für Linksverteidiger Amadou Dante nicht. Damit kehrt der 23-jährige malische Nationalspieler, der seit Winter leihweise in Zürich spielte, zu seinem Stammklub Sturm Graz zurück. Für den FCZ bestritt er 14 Pflichtspiele und erzielte dabei zwei Tore.

Dreijahresvertrag für Rüegg beim FCB

Der FC Basel hat sich mit Hellas Verona auf eine definitive Übernahme von Kevin Rüegg geeinigt. Der 25-jährige Aussenverteidiger, der im September 2023 leihweise zum FCB stiess, unterschrieb am Rheinknie einen Dreijahresvertrag bis im Sommer 2027. Der Schweizer kam in der letzten Saison auf 20 Einsätze in der Super League, wobei er sich vor allem im letzten Saisonviertel als wichtige Teamstütze etablierte.

Hodel Sportchef in Schaffhausen

Der Ex-Internationale Marc Hodel wird neuer Sportchef des Challenge-League-Klubs Schaffhausen und damit Nachfolger von Admir Mehmedi. Zuletzt war der 53-Jährige beim Zweitligisten FC Wettingen als Trainer und sportlicher Leiter in Doppelfunktion tätig. Mehmedi hatte sein Amt beim FCS nach nur einem halben Jahr niedergelegt.