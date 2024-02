Legende: Müssen auswärts beim FC Luzern ran Maéva Clemaron und Servette Chênois. KEYSTONE/Martial Trezzini

Halbfinal-Paarungen im Schweizer Cup der Frauen bekannt

Servette Chênois bekommt es im Cup-Halbfinal auswärts mit dem FC Luzern zu tun. Dies ergab die Auslosung am Dienstag. Die Genferinnen, welche in der Women's Super League aktuell nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem Leader FCZ liegen, steigen als klarer Favorit in das Duell mit Luzern. Die Innerschweizerinnen belegen in der Meisterschaft nach 12 Runden nur den 7. Rang. Im zweiten Halbfinal wird der FC Basel zuhause von YB gefordert. Beide Partien finden am 20. März statt.