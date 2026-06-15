Legende: Der FC Aarau verliert seinen Torgaranten Valon Fazliu sucht eine neue Herausforderung. Freshfocus/Nico Ilic

Fazliu verlängert Vertrag nicht

Der FC Aarau und Valon Fazliu haben in gegenseitigem Einvernehmen entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 30-jährige Offensivspieler zählte in den letzten vier Spielzeiten zu den prägenden Figuren auf dem Brügglifeld. In 145 Spielen für den FC Aarau gelangen ihm 56 Tore und 37 Assists. Wo Fazliu seine Karriere fortsetzen wird, ist nicht bekannt.

Gygax wird Assistenztrainer in Luzern

Daniel Gygax wechselt vom FC Thun in die Innerschweiz. Der 44-jährige ehemalige Nationalspieler, der im Berner Oberland die U21 betreute, wird Assistenztrainer von Udo Portmann. Gygax stand zwischen Sommer 2010 und Winter 2014 beim FCL unter Vertrag (97 Pflichtspiele).