Legende: Bereits im Training FCV-Neuzugang Dejan Djokic. key/Gian Ehrenzeller

Djokic zurück beim FC Vaduz

Super-League-Aufsteiger Vaduz hat für die kommende Saison (plus Option) Stürmer Dejan Djokic verpflichtet. Der 25-Jährige stösst vom FC Sion zu den Liechtensteinern. Djokic spielte bereits von 2019 bis 2024 in Vaduz, ehe er ins Wallis wechselte. In der abgelaufenen Saison war er an den ungarischen Klub Debrecen ausgeliehen und kehrte im Februar nach Sitten zurück, wo er im Frühling aber zu keinem Einsatz kam.

Fazliu verlängert Vertrag nicht

Der FC Aarau und Valon Fazliu verlängern den auslaufenden Vertrag nicht. Der 30-jährige Offensivspieler zählte in den letzten vier Spielzeiten zu den prägenden Figuren auf dem Brügglifeld. In 145 Spielen für den FC Aarau gelangen ihm 56 Tore und 37 Assists. Wo Fazliu seine Karriere fortsetzen wird, ist nicht bekannt.

Nati spielt Nations League in Luzern

Das Männer-Nationalteam wird die ersten beiden Heimspiele nach der WM in der Innerschweiz austragen. Die Partien der Nations League gegen Slowenien (3.10.) und gegen Nordmazedonien (6.10.) finden in Luzern statt. Anspielzeit in der thermoplan arena, wie das Luzerner Stadion ab dem 1. Juli offiziell heissen wird, ist jeweils um 20:45 Uhr.