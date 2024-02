Legende: Läuft nicht mehr für den FCW auf Neftali Manzambi. Marc Schumacher/freshfocus

Manzambi verlässt Winterthur

Der FC Winterthur und Neftali Manzambi gehen getrennte Wege. Der Super-League-Siebte und der 26-jährige Mittelstürmer haben den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der beim FC Basel ausgebildete Manzambi stiess nach einer dreijährigen Odyssee mit drei Engagements in Spanien und einem Abstecher nach Schweden im Sommer 2021 zum FCW, mit dem er ein Jahr später in die Super League aufstieg. In 54 Pflichtspielen für die Winterthurer gelangen dem früheren Junioren-Internationalen zehn Treffer. Bei seinen 20 Einsätzen in der Super League blieb er ohne Torerfolg.