Legende: Trägt wieder gelb-schwarz Saidy Janko. Freshfocus / Urs Lindt

Janko wieder in Bern

YB hat die Verpflichtung von Saidy Janko bekanntgegeben. Der 27-jährige Rechtsverteidiger unterschrieb beim Schweizer Meister einen Vertrag bis 2027. Für Janko ist es eine Rückkehr nach Bern. In der Saison 2019/20 absolvierte er 46 Pflichtspiele für YB und hatte massgeblichen Anteil am Double-Gewinn. In der vergangenen Saison wurde Janko von Real Valladolid an den VfL Bochum ausgeliehen. «Ich habe nur gute Erinnerungen an die Saison, die ich mit YB absolviert habe. Damals war es leider nicht möglich, das leihweise Engagement zu verlängern», liess sich Janko zitieren.

Jackson folgt auf Sun

Die Grasshoppers haben einen neuen Präsidenten gefunden. Der Engländer Matt Jackson übernimmt das Amt per Anfang Juli und folgt damit auf den abgetretenen Sky Sun. Der ehemalige Premier-League-Verteidiger Jackson leitete zuletzt die Strategic Player Marketing Abteilung bei den Wolverhampton Wanderers. Der 51-Jährige wird die operative Führung übernehmen und gleichzeitig der direkte Ansprechpartner für Sportchef Bernt Haas in allen sportlichen Belangen sein.