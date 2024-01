Legende: Verlässt die Schweiz Sebastian Breza. Freshfocus/Marc Schumacher

Yverdon gibt Breza ab

Nach einem halben Jahr am Neuenburgersee verlässt Sebastian Breza den Super-League-Aufsteiger Yverdon bereits wieder. Der kanadische Goalie, den die Waadtländer von Serie-A-Klub Bologna ausgeliehen haben, zieht weiter nach Montreal. Der 25-jährige Breza war bereits von 2021 bis 2022 an den MLS-Klub ausgeliehen. Nun unterschrieb er in seiner Heimat einen Zweijahresvertrag. Breza konkurrierte im Tor von Yverdon mit Kevin Martin um einen Stammplatz. In der Super League kam er zu fünf Einsätzen.