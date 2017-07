SL-News: Lausanne holt Mesbah

Der Super-League-Verein Lausanne verpflichtet den Linksverteidiger Djamel Mesbah vom Serie-A-Klub Crotone.

Der 32-jährige Djamel Mesbah kommt vom Serie-A-Klub Crotone, für den er in der letzten Saison acht Mal in der Startformation stand. Er unterschrieb bei Lausanne einen Vertrag über ein Jahr, mit einer Option auf Verlängerung über weitere zwei Jahre. Mesbah, der auch den französischen Pass besitzt, lancierte seine Profi-Karriere bei Servette und wurde 2005 Meister mit Basel. Aarau und Luzern waren Mesbahs weitere Stationen in der Super League, ehe er nach Italien wechselte. Dort stand er unter anderem auch bei Milan (2012/2013) unter Vertrag.