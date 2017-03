SL-News: Sutter verlässt YB

Die Young Boys müssen künftig ohne Verteidiger Scott Sutter auskommen. Und: Bei Basel fällt Kevin Bua verletzt aus.

YB-Verteidiger Scott Sutter wechselt in die amerikanische MLS. Bei Orlando, wo er Teamkollege des ehemaligen Weltfussballers Kaka wird, unterschrieb er einen Zweijahresvertrag. Auf seine neue Station freut sich der 30-Jährige: «Ich freue mich auf die Verwirklichung des Traums in der Major League Soccer zu spielen.» Er sei nun «nicht mehr YB-Spieler, sondern YB-Fan.» Sutter, der im Sommer 2009 von GC zu YB gekommen war, brachte es auf 249 Einsätze (7 Tore, 30 Assists) im schwarz-gelben Dress. Er wird am Samstag im Stade de Suisse vor dem Derby gegen Thun verabschiedet.

Kevin Bua vom FC Basel zog sich im Training einen Aussenbandriss im Knie zu und wird dem FCB längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Der 23-Jährige kam seit seinem Wechsel im Sommer nur zu 3 SL-Einsätzen. Leihweise bis Saisonende zu Lugano wechselt Basels U21-Verteidiger Eray Cümart.