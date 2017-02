SL-News: Thun übernimmt vom Kantonsrivalen Bürgy auf Leihbasis

Der FC Thun hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Thomas Reinmann reagiert. Der 21-jährige Nicolas Bürgy wird im Berner Oberland aushelfen.

Nicolas Bürgy von den Young Boys wird mit einem Leihvertrag ausgerüstet, der zunächst bis zum Sommer Gültigkeit hat. «Würde sich noch ein weiterer Stammspieler verletzen, wären wir in der Defensive in Schwierigkeiten geraten», begründet Sportchef Andres Gerber den Transfer. Der 21-Jährige Bürgy wechselte auf die Meisterschaft 2016/17 hin vom FC Wohlen zurück zu seinem Ausbildungsklub YB. In der Vorrunde kam er in je 2 Meisterschafts- und Cupspielen zum Einsatz.