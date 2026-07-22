Am Samstag geht es wieder los in der Super League. Kann Meister Thun an die grossartige letzte Saison anknüpfen? Schlagen die Schwergewichte YB und Basel zurück? Was bewirken die neuen Trainer? Kehrt bei GC endlich Ruhe ein? Wer wird Meister? Und ist Aufsteiger Vaduz Abstiegskandidat Nummer 1? Fragen über Fragen vor dem Saisonstart ...

SRF-Fussball-Experte Fabian Frei nimmt Stellung zu:

Meister Thun:

«Ich habe ihnen letzte Saison schon nicht allzu viel zugetraut und bin mit dieser Prognose recht auf die Nase gefallen. Ich werde mich hüten, sie nun zu schlecht hinzustellen. Natürlich wird es nicht einfach, man ist der Gejagte, wird sicher nicht mehr unterschätzt. Gerade der Abgang von Mauro Lustrinelli ist schwer zu kompensieren. Ich lasse mich gerne überraschen, denke aber schon, dass noch so eine Saison zu viel des Guten wäre.»

FCZ mit dem neuen Trainer Marcel Koller:

«Ich kenne Marcel Koller gut aus meiner Zeit beim FCB. Ich weiss, was er draufhat und dass er auch in einem unruhigen Umfeld gut arbeiten kann und seinen Weg geht. Das tut dem FCZ sehr, sehr gut. Ich tippe darauf, dass Zürich in den ersten Spielen gut abschneiden wird.»

GC mit den neuen Besitzern:

«Ich wünsche mir zwar, dass der Verein endlich zur Ruhe kommt, dass die Leistungen stimmen und die Punkte kommen. Aber ich glaube es nicht. Man dachte in der Vergangenheit schon mehrfach, dass es jetzt vorwärtsgehen sollte. Und dann ist wieder nichts passiert. Ich bin gespannt, gehe aber davon aus, dass GC gut beraten ist, sich nach unten zu orientieren.»

YB und Basel nach ihrer Seuchen-Saison:

«YB hat mit Isaac Schmidt einen guten Transfer gemacht. Er bringt mit seiner Polyvalenz sicher etwas ins Team. Der FCB hat einige Spieler geholt, zum Beispiel Jonas Omlin im Tor. Aber auch solche, die man nicht kennt und von denen man nicht weiss, wie schnell sie sich akklimatisieren können. Es wird spannend zu sehen sein, wie sie abschneiden werden. Ich denke, die beiden grossen Teams der letzten Jahre werden diese Saison wieder ein gehöriges Wörtchen mitreden.»

Titelkampf und Abstiegskampf:

«Neben Basel und YB darf man auch Lugano mit dem neuen Stadion nicht unterschätzen. Bei den Tessinern wird sich zeigen, wie sie mit der Zusatzbelastung aus den internationalen Spielen umgehen können. Ich denke, YB wird Meister. Wenn man gegen unten blickt, muss man Aufsteiger Vaduz und eben GC erwähnen. Bei allen anderen Teams habe ich das Gefühl, dass sie gefestigt sind.»

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