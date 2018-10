Der FC Zürich befindet sich sportlich im Hoch. Am Sonntag geht's nach St. Gallen. Die 3 Punkte scheinen fast schon gebucht.

Der FC Zürich sorgt in den letzten Wochen fast ausschliesslich für positive Schlagzeilen. National und international. Die Fakten dazu:

Seit nunmehr 9 Partien (Super League, Cup und Europa League) ist der FCZ ungeschlagen (6 Siege).

In der Super League sind die Zürcher seit 5 Partien unbesiegt.

Die letzte Niederlage geht auf Anfang September zurück: 0:1 in Lugano.

Zudem hat sich der FCZ seiner Mühe mit dem Toreschiessen entledigt. Zuletzt gelangen gegen YB und Leverkusen je 3 Treffer. Nun steht am Sonntag die Partie in St. Gallen an. Es ist ein weiterer Grund zur Vorfreude auf Zürcher Seiten.

Super League live Verfolgen Sie die Partie zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Zürich am Sonntag ab 15:40 Uhr auf SRF info live. Auch im Stream in der SRF Sport App oder auf srf.ch/sport sind Sie hautnah dabei.

In St. Gallen siegt es sich am einfachsten

Die St. Galler kämpfen gegen einen FCZ-Heimkomplex an: Seit Einführung der Super League (2003) verloren sie gegen keinen Gegner so viele Heimspiele wie gegen die Zürcher (15). Und: 6 der letzten 7 Duelle in St. Gallen gewann der FCZ. Der einzige Sieg dabei datiert vom 34. Spieltag der Saison 2015/16:

Die Statistik und die Form sprechen also klar für den FCZ. Aber was für die St. Galler? Immerhin: Keine andere Mannschaft schoss öfters auf das gegnerische Tor wie der FCSG, im Schnitt über 16 Mal pro Spiel. Jetzt muss noch die Effizienz gesteigert werden – dann könnte es zum Heimerfolg gegen den FCZ reichen.

Was denken Sie: Holt der FCZ am Sonntag in St. Gallen 3 Punkte? Ja. Ja. % Nein. Es reicht «nur» zu einem Remis. Nein. Es reicht «nur» zu einem Remis. % Nein. Es setzt eine Niederlage ab. Nein. Es setzt eine Niederlage ab. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Super League Resultate und Tabelle

Sendebezug: Laufende Berichterstattung Super League