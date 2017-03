Tami entlassen – Bernegger wird GC-Coach

Die Grasshoppers haben nach den zuletzt schwachen Darbietungen Chefcoach Pierluigi Tami entlassen und sogleich einen Nachfolger präsentiert. Es ist Carlos Bernegger.

Die GC-Verantwortlichen zogen nach dem schwachen 1:2 am Samstag gegen Vaduz die Reissleine. Der Verwaltungsrat beschloss am Sonntag einstimmig, Pierluigi Tami per sofort freizustellen und durch Carlos Bernegger zu ersetzen.

« Wir müssen mit neuen Ideen und mehr Enthusiasmus die kommenden Spiele angehen. » Stephan Anliker

GCZ-Präsident

Vaduz gewinnt das Kellerduell bei GC

Bernegger war seit Herbst 2016 verantwortlich für die technische Ausbildung der GC-Nachwuchsspieler. Von 2005 bis 2007 führte er als verantwortlicher Trainer die U21-Mannschaft der Hoppers, bevor er als Nachwuchskoordinator zum FC Basel wechselte.

Mehr Enthusiasmus gefordert

«Wir müssen mit neuen Ideen und mehr Enthusiasmus die kommenden Spiele angehen. Ich traue Carlos Bernegger beides zu und freue mich auf die Zusammenarbeit», wird GCZ-Präsident Stephan Anliker in der Pressemitteilung zitiert.

Die Grasshoppers liegen nach einer bislang enttäuschenden Saison auf Platz 8 und haben nur drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Tami hatte die Mannschaft im Januar 2015 übernommen.

Können Sie die Entlassung von Tami nachvollziehen?