Es ist ein Hammerlos und Trainer Enrico Maassen bezeichnete es am Mittwoch im öffentlichen Training des FC St. Gallen als das «wohl anspruchsvollste Los» überhaupt. Vor einer Woche wurde dem Schweizer Cupsieger im Uefa-Hauptsitz in Nyon bei der Auslosung für die Europa-League-Qualifikation Benfica Lissabon zugelost. Der 38-fache portugiesische Meister hatte in der Saison 2025/26 in 34 Liga-Spielen keine einzige Liga-Niederlage kassiert (und wurde trotzdem nur Dritter).

Zum St. Galler Trainingsauftakt in dieser Woche – das Team trainiert seit Montag – ist Benfica eines der dominierenden Themen auf der Sportanlage Buechenwald in Gossau SG. Der Gegner in der 2. Quali-Runde am 23. und 30. Juli wirft seinen Schatten voraus – nur liefert dieser nicht die gewünschte Abkühlung in der aktuellen Hitzeperiode.

«Es wird toll. In Lissabon, aber natürlich auch zu Hause. Es geht um etwas und wir spielen jedes Spiel, um es zu gewinnen – auch gegen Benfica», sagt Maassen. Ähnlich tönt es vom Captain. «Wir wollen ihnen eine Niederlage zufügen», erklärt Lukas Görtler, fügt jedoch umgehend an: «Es ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, dass wir weiterkommen.»

Wird noch ein Stürmer geholt?

Auf nationaler Ebene ist dem Super-League-Zweiten, der nach dem Cupsieg einen Monat pausierte, wieder einiges zuzutrauen. Dies vor allem deshalb, weil die Mannschaft praktisch zusammengeblieben ist. Einziger gewichtiger Abgang ist jener von Stürmer Alessandro Vogt (zu Hoffenheim), der in der abgelaufenen Saison 15 Meisterschaftstreffer erzielte.

«Wir sind nach der guten Saison stabil zusammengeblieben», sagt Görtler und streicht die Fünferkette («Die ist richtig gut!») hervor. Auch das Mittelfeld sei noch das alte. Dort hat sich der FCSG jüngst mit Leon Frokaj (FC Aarau) verstärkt. Zum Vogt-Abgang sagt der 32-jährige Deutsche: «Ich finde, wir haben mit Diego Besio bereits einen Ersatz. Und vielleicht kommt ja noch einer dazu.» FCSG-Sportchef Roger Stilz zu diesem Steilpass: «Das ist ein Thema, das uns beschäftigt. Da sind wir dran.»

Am Samstag bestreitet St. Gallen sein erstes von insgesamt fünf Testspielen. Gegner in Widnau ist Altach (AUT). In einem Monat erfolgt dann der Auftakt in die Super League mit dem Duell gegen den FCZ (26.07.). Doch drei Tage vorher steht mit dem Heimspiel gegen Benfica ein viel grösserer Leckerbissen auf dem Programm.

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