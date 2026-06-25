Jetzt hören Jetzt hören

Testspiele, Zu- und Abgänge: Hier erfahren Sie, was bei den 12 Super-League-Klubs in der Sommerpause passiert ist.

Das haben die Super-League-Teams in der Sommerpause getrieben

Legende: Grosser Testspielgegner Der FC Basel mass sich vor über 24'000 Fans in einem Test mit Juventus Turin. Tore gab's allerdings keine. key/Georgios Kefalas

Thun

Trainer: Gian-Luca Privitelli (neu/U20-Nati)

Zuzüge: Nicolas Bürgy (Odense), Nico Maier (Blau-Weiss Linz), Dorian Derbaci (Aarau), Dario Wälti (Kriens/Leihende), Layton Stewart (AFC Wimbledon/Leihende), Leo Stucki (U21), Simon Lengen (U21), Nassim Zoukit (Aarau), Mats Seiler (YB)

Abgänge: Mauro Lustrinelli (Trainer/Union Berlin), Leonardo Bertone (Luzern), Dominik Franke (Zalgiris Vilnius), Kastriot Imeri (YB/Leihende), Noah Rupp (Karlsruhe/Leihende), Jan Eicher (?), Vasilije Janjicic (?), Nino Ziswiler (Rücktritt), Elmin Rastoder (Panathinaikos Athen), Ethan Meichtry (CFC Genua), Mathias Tomas (Puebla FC), Enis Asani (Biel/def. Übernahme)

Trainingslager: 19. bis 26. Juni in Schönried

Testspiele:

26.06. Thun – YB 1:1 (45')

26.06. Breitenrain – Thun 2:3 (45')

04.07. Thun – Xamax 6:2 (3x45')

11.07. Thun – Elversberg 1:1

11.07. Thun – Waldhof Mannheim 1:2

St. Gallen

Trainer: Enrico Maassen (seit Juli 2024)

Zuzüge: Leon Frokaj (Aarau), Stephan Ambrosius (Karlsruhe/Leihende), Aliou Baldé (Nizza/def. Übernahme), Andrin Hunziker (Basel)

Abgänge: Alessandro Vogt (Hoffenheim), Tiemoko Ouattara (Servette/Leihende), Jordi Quintilla (Nea Salamina Famagusta/Leihe), Konrad Faber (VfL Osnabrück), Edis Bytyqi (Wil/def. Übernahme), Antonio Verinac (Austria Lustenau/Leihe)

Trainingslager:

Testspiele:

27.06. St. Gallen - Altach 3:2

01.07. Winterthur - St. Gallen 0:1

04.07. Vaduz - St. Gallen 0:1 (45')

04.07. St. Gallen - Austria Lustenau 0:1 (45')

11.07. Lyon – St. Gallen 6:3

17.07. St. Gallen – Norwich 0:3

Lugano

Trainer: Mattia Croci-Torti (seit September 2021)

Zuzüge: Beckham Castro (Millonarios/COL), Dereck Moncada (Internacional de Bogota/COL), Joel Bichsel (Saarbrücken), Felix Gebhardt (Jahn Regensburg), Gjan Ajdin (U21), Fotios Pseftis (Aachen/Leihende)

Abgänge: Mattia Bottani (?), Hadj Mahmoud (Espérance Tunis), Hicham Mahou (?), Zachary Brault-Guillard (?), Serif Berbic (?), Ilija Maslarov (Rapperswil-Jona/Leihe), Claudio Cassano (Chicago II/Leihende), Alexandre Parsemain (Moreirense), Amir Saipi (CD Castellon), Shkelqim Vladi (Aarau)

Trainingslager: 5. bis 11. Juli Weiler-Simmerberg (GER)

Testspiele:

27.06. Lugano - Xamax 2:1

04.07. Lugano - Rapperswil-Jona 1:1

10.07. Lugano - Heidenheim 0:1

17.07. Lugano - Vaduz 1:2

Legende: Neues Bijou Der FC Lugano spielt ab der kommenden Saison in der AIL Arena. Keystone/Ti-Press/Massimo Piccoli

Sion

Trainer: Didier Tholot (seit Juni 2023)

Zuzüge: Winsley Boteli (Mönchengladbach/def. Übernahme), Timothy Fayulu (Noah Jerewan/Leihende), Dinis Rodrigues (Penafiel/Leihende), Fodé Sylla (RC Lens)

Abgänge: Dejan Djokic (Vaduz), Maxime Dubosson (Etoile Carouge/Leihe), Lamine Diack (Nantes/Leihende)

Trainingslager: 21. bis 27. Juni in Crans-Montana

Testspiele:

27.06. Sion – Étoile Carouge 7:0

01.07. Xamax – Sion 2:4

12.07. Yverdon – Sion 1:3 (4x30')

17.07. Sion – Annecy 4:0

Basel

Trainer: Stephan Lichtsteiner (seit Januar 2026)

Zuzüge: Jonas Omlin (Mönchengladbach), Asane Sow (Pro Vercelli), Bennett Hoch (U21), Renato Widmer D'Autilia (U21), Philip Otele (HSV/Leihende), Djordje Jovanovic (Maccabi Haifa/Leihende), Gabriel Sigua (Lausanne/Leihende), Kazeem Olaigbe (Trabzonspor/Leihe), Ludwig Malachowski Thorell (Mjällby AIF), Akpe Victory (Zalaegerszeg), Coleen Louis (Amiens), Jonas Harder (ACF Fiorentina), Zan Celar (Queens Park Rangers)

Abgänge: Marwin Hitz (Rücktritt), Adrian Barisic (Braga/def. Übernahme), Finn van Breemen (Famalicao), Dominik Schmid (RB Salzburg), Dion Kacuri (Austria Lustenau/Leihe), Julien Duranville (Dortmund/Leihende), Koba Koindredi (Sporting Lissabon/Leihende), Bénie Traoré (New York City FC), Moritz Broschinski (Karlsruhe/Leihe), Junior Zé (Eintracht Braunschweig), Marvin Akahomen (Kriens/Leihe), Andrin Hunziker (St. Gallen), Agon Rexhaj (Wil)

Trainingslager: -

Testspiele:

26.06. Rapperswil-Jona – Basel 0:3

08.07. Basel - Yverdon 0:3

11.07. Basel - Winterthur 2:2

18.07. Basel – Juventus Turin 0:0

Legende: Wieder in der Schweiz Bundesliga-Rückkehrer Jonas Omlin hütet neu das Tor des FC Basel. Freshfocus/(Philipp Kresnik

YB

Trainer: Gerardo Seoane (seit Oktober 2025)

Zuzüge: Joël Mall (Servette), Cédric Zesiger (Augsburg), Dominik Pech (Slavia Prag/def. Übernahme), Edin Etoski (U21), Kastriot Imeri (Thun/Leihende), Lewin Blum (Charleroi/Leihende), Rhodri Smith (Winterthur/Leihende), Emmanuel Tsimba (GC/Leihende), Sergio Cordova (St. Louis City/Leihende), Isaac Schmidt (Leeds Utd.), Benjamin Kabeya (U21)

Abgänge: Chris Bedia (Union Berlin/Leihende), Heinz Lindner (FCZ), Lukasz Lakomy (Leuven/def. Übernahme), Yan Valery (Sheffield Wednesday/Leihende), Lutfi Dalipi (Vaduz/Leihe), Janis Lüthi (Xamax/Leihe), Rayan Raveloson (Amed SFK), Tanguy Zoukrou (Kocaelispor/Leihe), Ebrima Colley (Konyaspor/Leihe), Malik Deme (Rapperswil-Jona), Mats Seiler (Thun)

Trainingslager: 1. bis 11. Juli in Längenfeld (AUT)

Testspiele:

26.06. Breitenrain – YB (45') 2:0

26.06. YB - Thun (45') 1:1

01.07. Austria Lustenau – YB 0:0

05.07. Charkiw – YB 0:2

10.07. Viktoria Pilsen – YB 3:5 (2x 60')

18.07. YB – Étoile Carouge 5:0 (3x 45')

Luzern

Trainer: Udo Portmann (neu)

Zuzüge: Oscar Kabwit (Mazembe/def. Übernahme), Aurelio Oehlers (Volendam), Leonardo Bertone (Thun), Sascha Meyer (U21), Erblin Sadikaj (U21), Nando Toggenburger (Kriens/Leihende), Ronaldo Dantas Fernandes (Vaduz/Leihende), Raphael Radtke (Schaffhausen), Loïc Lüthi (Winterthur), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt)

Abgänge: Mario Frick (Trainer/?), Luuk Breedijk (Wil), Mauricio Willimann (Kriens), Julian Bock (Stuttgart II), Taisei Abe (Holstein Kiel), Julian von Moos (Servette/Leihende), Mattia Walker (Vaduz/Leihe), Lionel Huwiler (Étoile Carouge/Leihe), Vaso Vasic (?), Sinan Karweina (Wehen Wiesbaden), Adrian Bajrami (Braga), Pascal Loretz (Hannover 96), Severin Ottiger (Winterthur), Kevin Spadanuda (FC Zürich), Andrej Vasovic (Brügge)

Trainingslager: 5. bis 11. Juli in Schruns (AUT)

Testspiele:

27.06. Luzern – Stade-Lausanne-Ouchy 3:2

04.07. Luzern – Winterthur 3:2

10.07. Luzern – Wil 2:0

18.07. Luzern – St. Truiden (BEL) 1:2

Servette

Trainer: Jocelyn Gourvennec (seit August 2025)

Zuzüge: Edvinas Gertmonas (Cluj), Pedro Naressi (Ludogorets Rasgrad), Julian von Moos (Luzern/Leihende), Junior Kadile (Almere/def. Übernahme), Tiemoko Ouattara (St. Gallen/Leihende), Mathis Lambourde (Hellas Verona), Quentin Maceiras (Puskas AFC)

Abgänge: Joël Mall (YB), Patrick Weber (Wil), Jérémy Guillemenot (Wisla Krakau), Gaël Ondoua (?), Jamie Atangana (Stade-Lausanne-Ouchy/Leihe), Loun Srdanovic (Lille), Malek Ishuayed (Kriens/Leihe), Keyan Varela (Waalwijk/Leihe), Luca Scandurra (Grand-Saconnex/Leihe), Sidiki Camara (Étoile Carouge)

Trainingslager: 29. Juni bis 3. Juli in Crans-Montana

Testspiele:

04.07. Servette – Stade Nyonnais 1:1

08.07. Servette – Stade-Lausanne-Ouchy 2:0

11.07. Servette – Étoile Carouge 1:2

15.07. Lyon – Servette 2:1

18.07. St-Etienne – Servette 0:1

Lausanne-Sport

Trainer: Luka Elsner (neu)

Zuzüge: Konrad de la Fuente (Ceuta/Leihende), Tim Hottiger (Xamax/Leihende), Ibrahim Mendes (Stade Nyonnais/Leihende), Melvin Mastil (Stade Nyonnais/Leihende), Mayka Okuka (Stade Nyonnais/Leihende), Emilien Grosso (U21)

Abgänge: Karlo Letica (?), Gaoussou Diakité (Salzburg/Leihende), Theo Bair (Auxerre/Leihende), Gabriel Sigua (Basel/Leihende), Enzo Kana-Biyik (Manch. Utd. U21/Leihende) Lorenzo Bittarelli (Yverdon/def. Übernahme), Sékou Fofana (Auxerre)

Trainingslager:

Testspiele:

20.06. Renens – Lausanne 0:9

27.06. La Sarraz – Lausanne 0:3

08.07. Flamengo - Lausanne 2:0

11.07. Lausanne - Breitenrain 2:1

11.07. Lausanne – Xamax 1:2

18.07. Lausanne – Yverdon 3:0

FC Zürich

Trainer: Marcel Koller (neu)

Zuzüge: Heinz Lindner (YB), Parfait Coulibaly (Wil/Leihende), Kevin Spadanuda (Luzern)

Abgänge: Yanick Brecher (Rücktritt), Matthias Phaëton (ZSKA Sofia/Leihende), Nelson Palacio (Salt Lake/Leihende), Ivan Cavaleiro (Petro de Luanda (Angola)), Cheveyo Tsawa (Brügge)

Trainingslager: Geplantes Trainingslager vom 29. Juni bis 4. Juli in Oberstaufen (GER) abgesagt.

Testspiele:

20.06. FCZ –Dietikon 1:1 (45')

20.06. FCZ – YF Juventus 3:0 (45')

27.06. FCZ – Schaffhausen 3:2

27.06. Thalwil – FCZ 4:6

04.07. FCZ – Kriens 2:3

10.07. FCZ - Sochaux 1:2

11.07. FCZ - Stade-Lausanne-Ouchy 1:2

18.07. Greuther Fürth – FCZ 3:2

Grasshoppers

Trainer: Peter Zeidler (seit Mai 2026)

Zuzüge: Nikolas Muci (Mantova/Leihende), Alieu Conateh (Amstetten/Leihende), Loris Giandomenico (Rapperswil-Jona/Leihende), Marvin Hübel (Aarau)

Abgänge: Jonathan Asp Jensen (Deportivo La Coruña), Lovro Zvonarek (Bayern München/Leihende), Emmanuel Tsimba (YB/Leihende), Dirk Abels (?), Nicolas Glaus (Rot-Weiss Oberhausen), Laurent Seji (Stade-Lausanne-Ouchy), Michael Frey (?), Salifou Diarrassouba (Rapperswil-Jona/Leihe), Mouhamed Ngom (Gent), Sven Köhler (?)

Trainingslager: 9. bis 12. Juli in Athen

Testspiele:

27.06. Kreuzlingen – GC 0:4

01.07. Cham – GC 2:3

04.07. Wil – GC 3:2

11.07. Panathinaikos Athen – GC 3:0

18.07. Altach – GC 3:1* (Spiel wegen Gewitter abgebrochen)

Vaduz

Trainer: Marc Schneider (seit Februar 2024)

Zuzüge: Dejan Sorgic (Yverdon), Dejan Djokic (Sion), Juan Cabrera (Greuther Fürth), Lado Akhalaia (Greuther Fürth), Lutfi Dalipi (YB/Leihe), Mattia Walker (Luzern/Leihe), Ranjan Neelakandan (Annecy/Leihe), Julian Stark (SC Verl)

Abgänge: Gabriel Foser (Eschen-Mauren), Cédric Gasser (?), Javier Navarro (?), Jonathan De Donno (?), Gabriele de Donno (?), Ayo Akinola (?), Ronaldo Dantas Fernandes (Luzern/Leihende), Brian Beyer (Winterthur/Leihende), Angelo Campos (FC Schaffhausen)

Trainingslager: 29. Juni bis 3. Juli in Bad Wörishofen (GER)

Testspiele:

27.06. Kriens – Vaduz 1:2

04.07. Vaduz – Austria Lustenau 1:0 (45')

04.07. Vaduz – St. Gallen 0:1 (45')

10.07. Vaduz - Altach 0:1

17.07. Lugano – Vaduz 1:2

Super League