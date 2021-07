Neue Saison, neues Glück. Was denken Sie: Welcher Klub überrascht, welcher Stürmer knipst? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Legende: Auf geht's in die neue Saison Mit spannenden Duellen wie St. Gallen - YB. Fans inklusive. Keystone

Die neue Super-League-Saison steht vor der Tür. Zeit, steile Thesen und gewagte Prognosen aufzustellen. Freilich, ein anderer Meister als YB käme einer Sensation gleich. Andere, von zahllosen Unwägbarkeiten abhängige Fragen, wie jene nach dem Absteiger, können wiederum kaum fundiert beantwortet werden.

Sei's drum! Wir wollen Ihre Meinung, Ihre Vorahnung, wie die kommende Saison ablaufen könnte. Machen Sie bei unserer grossen Umfrage mit. Fehlt Ihnen eine Antwortmöglichkeit? Rein damit in die Kommentarspalte! Wir wünschen eine gute Saison.

Wer wird Schweizer Meister? YB YB % Basel Basel % Servette Servette % Lugano Lugano % Luzern Luzern % Lausanne Lausanne % St. Gallen St. Gallen % FC Zürich FC Zürich % Sion Sion % GC GC % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Mit YB, den beiden Zürcher Klubs, Lugano und Lausanne steigt ein Quintett mit einem neuen Trainer in die Saison. Da auch Basels Patrick Rahmen erst seit Juli einen Vertrag als Cheftrainer hat, kommt es zu folgendem Kuriosum: Sions Marco Walker ist mit 4 Monaten die Nummer 4 in Sachen Dienstalter in der Super League.

Welcher Klub entlässt zuerst seinen Trainer? St. Gallen (Peter Zeidler) St. Gallen (Peter Zeidler) % Sion (Marco Walker) Sion (Marco Walker) % Lausanne (Ilja Borenovic) Lausanne (Ilja Borenovic) % Lugano (Abel Braga) Lugano (Abel Braga) % GC (Giorgio Contini) GC (Giorgio Contini) % Luzern (Fabio Celestini) Luzern (Fabio Celestini) % FC Zürich (André Breitenreiter) FC Zürich (André Breitenreiter) % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

In der letzten Saison verteidigte Jean-Pierre Nsame seine Torjäger-Krone. Wenngleich seine 19 Tore deutlich hinter seinem Liga-Rekord von 32 Toren im Jahr zuvor liegen, konnte keiner dem YB-Stürmer das Wasser reichen. Dies wird sich in der neuen Spielzeit wohl ändern. Nsame fällt nach einem Riss der Achillessehne mindestens bis Ende Jahr aus. Wer wird sein Nachfolger? Arthur Cabral, der 2020/21 nur einmal seltener als Nsame traf? Behält Jordan Siebatcheu die Krone in Bern? Wie treffsicher ist Routinier Demba Ba?

Wer wird Torschützenkönig? Arthur Cabral (Basel) Arthur Cabral (Basel) % Antonio Marchesano (FC Zürich) Antonio Marchesano (FC Zürich) % Dejan Sorgic (Luzern) Dejan Sorgic (Luzern) % Grejohn Kyei (Servette) Grejohn Kyei (Servette) % Demba Ba (Lugano) Demba Ba (Lugano) % Jordan Siebatcheu (YB) Jordan Siebatcheu (YB) % Ein anderer Ein anderer % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Welcher Neuzugang schlägt voll ein? Hayayo Kawabe (GC) Hayayo Kawabe (GC) % Kevin Bua (Sion) Kevin Bua (Sion) % Christian Gentner (Luzern) Christian Gentner (Luzern) % Demba Ba (Lugano) Demba Ba (Lugano) % Jordi Quintilla (Basel) Jordi Quintilla (Basel) % Sebastian Esposito (Basel) Sebastian Esposito (Basel) % Alexandre Jankewitz (YB) Alexandre Jankewitz (YB) % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Am 27. Spieltag stellte sich die bizarre Tabellensituation derart dar, dass Servette auf Rang 2 satte 22 Punkte hinter Leader YB lag – und nur deren 12 vor Schlusslicht Sion. Noch nach der 30. Runde war die Hälfte der Liga in den Abstiegskampf verwickelt, am Ende erwischte es bekanntlich Vaduz. Wer folgt den Liechtensteinern in die Challenge League nach?