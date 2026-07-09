Legende: Nächster Halt 2. Bundesliga Pascal Loretz. Freshfocus / Martin Meienberger

Der FC Luzern muss sich rund zwei Wochen vor dem Saisonstart auf die Suche nach einem neuen Torhüter machen. Stammgoalie Pascal Loretz verlässt die Innerschweizer per sofort und schliesst sich Hannover 96 an. Beim deutschen Zweitligisten unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis 2030.

Loretz begann seine Ausbildung beim SC Kriens und durchlief anschliessend sämtliche Nachwuchsstufen des FC Luzern. Im Februar 2023 feierte er sein Debüt in der Super League. Insgesamt stand er in 134 Pflichtspielen zwischen den Pfosten der Luzerner. Zudem spielte er sich in den Kreis der Schweizer Nationalmannschaft, für deren Kader er bereits mehrfach aufgeboten wurde.

Sportchef Remo Meyer liess sich wie folgt zitieren: «Pascal Loretz wurde beim FCL bereits in jungen Jahren Stammtorhüter und hat sich in den letzten dreieinhalb Saisons sowohl mit konstant guten Leistungen auf dem Platz als auch als Persönlichkeit sehr toll entwickelt. Es freut uns, dass er nun in Deutschland bei einem Traditionsverein die Chance erhält, den nächsten Schritt zu machen.»