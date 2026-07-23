Heimtrikots Super League 2026/27
-
Bild 1 von 12. FC Thun. Goldene Ornamente sucht man beim Meister vergeblich. Im Berner Oberland bleibt man klassisch-bodenständig und setzt auf viel Rot mit weissen Akzenten. Bildquelle: FC Thun.
-
Bild 2 von 12. FC St. Gallen. Der Cupsieger setzt betont auf Regionalität. Im neuen Heimdress äussert sich das auf spezielle Weise: Von Altstätten über Wartau bis Zuzwil finden die Wappen aller 180 Ostschweizer Gemeinden Platz auf dem Shirt. Bildquelle: FC St. Gallen.
-
Bild 3 von 12. FC Lugano. Neues Stadion, neues Trikot. Im Mittelpunkt stehe «erneut das historische weisse V», lassen die «Bianconeri» wissen. Bildquelle: FC Lugano.
-
Bild 4 von 12. FC Sion. Das Heimtrikot (M.) erinnert sehr stark an jenes von River Plate. Gewagte Wege geht man im Wallis mit dem 3. Shirt, das in Jeans-Optik gehalten ist. Bildquelle: FC Sion.
-
Bild 5 von 12. FC Basel. Durch und durch Rotblau, so das Motto der «Bebbi». Im Zentrum stehe das verbindende Element des FCB. Auf dem Rücken ist der Schriftzug «Basel» zu lesen, das Nackenlabel ziert ein Herzsymbol. Bildquelle: FC Basel.
-
Bild 6 von 12. YB. Ziemlich schlicht kommt das neue YB-Trikot daher. Sehr viel Gelb und ein wenig Schwarz an den Ärmeln. Ein feiner Farbverlauf soll dem Trikot Tiefe verleihen. Bildquelle: BSCYB.
-
Bild 7 von 12. FC Luzern. Wie in den vergangenen Jahren prangt das Logo des Sponsors dominant auf der Brust des Luzerner Trikots und sticht ins Auge des Betrachters. Die restlichen Farben des Trikots gehen dabei etwas unter. Bildquelle: FC Luzern.
-
Bild 8 von 12. Servette FC. Die Farben sind klassisch, weinrot dominiert, dazu weiss und an Kragen und Ärmeln kleine dunkelblaue Akzente. Speziell sind das Muster auf der Vorderseite sowie das klassische Logo. Das soll eine Hommage an die glorreichen Zeiten der «Grenat» sein. Bildquelle: Servette FC.
-
Bild 9 von 12. Lausanne-Sport. Nostalgie ist Haupttreiber beim Klub aus der Waadt. Die neue Arbeitskleidung soll eine Reminiszenz an 1962 sein. Damals holte LS nach elf Jahren der Dürre den Cupsieg. Ebenjenes Finalshirt kehrt 64 Jahre später zurück. Bildquelle: Lausanne-Sport.
-
Bild 10 von 12. FC Zürich. Der Laie nennt es: Weiss mit Streifen. Die FCZ-Marketingabteilung nennt es: «Eine visuelle Reise durch die Zeit, bei der ikonische Elemente aus der Geschichte des FC Zürich mit modernen Designmerkmalen verschmelzen.». Bildquelle: FC Zürich.
-
Bild 11 von 12. Grasshopper Club Zürich. Neue Besitzerschaft, neuer Ausrüster, alte Farben: Blau und Weiss, sauber mittig getrennt – so soll der Ligaerhalt gelingen. Bildquelle: GC.
-
Bild 12 von 12. FC Vaduz . Das Trikot kommt gänzlich mit zwei Farben aus: Rot und weiss – eine Kombination, die einfach funktioniert. Es ist aber auch ein Paradigmenwechsel, was das Heimtrikot der Liechtensteiner angeht, welches zuvor immer Rot als dominante Farbe hatte. Bildquelle: FC Vaduz.
Kaum hat man sich die Nachtspiel-bedingte Müdigkeit der WM aus den Augen gewischt, schon geht der Blick wieder in Richtung Super League. Am Wochenende steht die erste Runde im Kampf um den Meistertitel in der Schweiz an (bei SRF sehen Sie am Sonntag ab 16:30 Uhr Lugano – Vaduz live).
Das bedeutet auch: Die Teams dürfen ihre neuen Trikots austragen. Doch welches ist das Schönste der Liga? Geht es nach den SRF-Usern bekommt der amtierende Cupsieger St. Gallen die Krone für das schönste Design. Mit 20% setzten sich die Ostschweizer durch.
Dahinter klafft eine grosse Lücke. Lediglich die Heimshirts von Luzern (14%), Basel, FCZ (beide 11%) und Lausanne-Sport (10%) konnten die Abstimmenden noch etwas begeistern. Am Ende der Tabelle findet sich das Heimtrikot von Aufsteiger Vaduz (2%).