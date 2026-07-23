Bild 8 von 12. Servette FC. Die Farben sind klassisch, weinrot dominiert, dazu weiss und an Kragen und Ärmeln kleine dunkelblaue Akzente. Speziell sind das Muster auf der Vorderseite sowie das klassische Logo. Das soll eine Hommage an die glorreichen Zeiten der «Grenat» sein.

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