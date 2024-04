Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Lugano kommt zum Auftakt in die 30. Runde der Super League gegen Basel zu einem verdienten 2:0-Sieg.

Matchwinner ist Renato Steffen, der beim 1:0 von Albian Hajdari vorlegt (44.) und mit einem Traumtor alles klar macht (69.).

Während die Tessiner dank dem 6. Sieg in Folge bis auf 3 Punkte an Leader YB heranrücken, hält Basels Durststrecke an.

In der 69. Minute wurden die Zuschauer im Cornaredo endgültig für ihr Kommen belohnt. Nach einer Bogenlampe von FCB-Verteidiger Nicolas Vouilloz im eigenen Strafraum kam Renato Steffen herangebraust. Der Natispieler nahm volles Risiko und setzte zur Direktabnahme an. Der Ball landete volley zum 2:0 für das Heimteam in den Maschen.

Nach dem Traumtor des Flügels war das Spiel gelaufen. Lugano stellt dank dem 6. Sieg in Serie einen neuen Klubrekord auf und mischt nun plötzlich im Titelrennen mit. Der Rückstand auf das Spitzenduo YB und Servette beträgt nur noch 3, respektive 2 Punkte. Anders ist die Gefühlslage derzeit beim FCB. Nach dem 5. sieglosen Spiel de suite ist der Gang in die Abstiegsrunde praktisch in Stein gemeisselt.

00:35 Video Steffen hält voll drauf und trifft Aus Sport-Clip vom 02.04.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Basels Lazarett wächst

Das Unheil hatte für Basel schon nach 10 Minuten seinen Lauf genommen, als die lange FCB-Absenzenliste um einen weiteren Namen erweitert wurde. Aussenverteidiger Dominik Schmid landete nach einem Laufduell mit Luganos Jhon Espinoza in der Werbebande und musste ausgewechselt werden. FCB-Trainer Fabio Celestini, der im Tessin auf insgesamt 15 (!) verletzte und gesperrte Spieler verzichten musste, schickte für Schmid Vouilloz aufs Feld.

00:39 Video Schmid und Espinoza krachen in die Bande Aus Sport-Clip vom 02.04.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Spätestens nach diesem Unterbruch übernahm Lugano das Spieldiktat. In der 17. Minute blieb den Tessinern der Jubel aber erstmals im Hals stecken. Liga-Topskorer Zan Celar stand bei seinem Abschluss hauchdünn im Abseits. Trotz deutlich mehr Spielanteilen blieben die wirklich gefährlichen Torchancen vorerst Mangelware, dank einer Standardsituation konnten die Hausherren dennoch schon vor der Pause jubeln.

In der 44. Minute trat Steffen den bereits 8. Eckball für Lugano. Der 32-Jährige fand Teamkollege Albian Hajdari, der sich im Luftduell gegen Finn van Bremen durchsetzte und zum verdienten 1:0 einnetzte. Der Jubel beim gebürtigen Basler und ehemaligen FCB-Junioren fiel verhalten aus

00:31 Video Hajdari köpfelt zum 1:0 ein Aus Sport-Clip vom 02.04.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Der FCB war nach der Pause um eine Reaktion bemüht und tauchte tatsächlich dann und wann gefährlich vor Lugano-Goalie Amir Saipi auf. Steffens Geniestreich zog der Aufholjagd jedoch bald den Stecker.

So geht's weiter

Viel Zeit zur Erholung bleibt beiden Teams nicht. Basel ist am Samstag (18:00 Uhr) zu Gast bei Schlusslicht Stade-Lausanne-Ouchy, Lugano ist zur gleichen Zeit bei Winterthur gefordert.