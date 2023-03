2:1-Erfolg in Testspiel

Legende: Erst die dritte Niederlage gegen ein Team aus Afrika Brasilien tut sich auch nach der WM schwer. Keystone/EPA/JALAL MORCHIDI

Im ersten Länderspiel nach der WM 2022 hat die brasilianische Nationalmannschaft eine Niederlage gegen Marokko hinnehmen müssen. Die Nordafrikaner, die in Katar mit dem 4. Platz überrascht hatten, setzten sich am Samstag in Tanger überraschend mit 2:1 gegen den fünffachen Weltmeister durch.

In einem ausgeglichenen Duell mit vielen Nickeligkeiten unter den Spielern nutzten die Marokkaner vor allem die fehlende Abstimmung in der Defensive der «Selecao», die erstmals unter Interimscoach Ramon Menezes aufliefen. Superstar Neymar fehlte verletzt.

Noch ein Dämpfer für Brasilien

Marokko war vor 65'000 frenetischen Zuschauern durch Sofiane Boufal (29.) in Führung gegangen, Casemiro (67.) glich zum 1:1 aus. Das Siegtor ging auf das Konto von Abdelhamid Sabiri, der in der 79. Minute zum 2:1 traf.

Für Brasilien war es ein weiterer Dämpfer nach der völlig enttäuschenden Winter-WM. Der Titelanwärter war dort im Viertelfinal gegen den späteren Dritten Kroatien gescheitert, daraufhin musste Nationaltrainer Tite gehen.