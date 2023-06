Den Worst Case in Form einer Niederlage im Jubiläumsspiel konnten die Deutschen gerade noch abwenden. Dank späten Toren von Kai Havertz (83.) und Joshua Kimmich mittels Penalty (90.+1) reichte es im Bremer Weserstadion zu einem schmeichelhaften 3:3 gegen die Ukraine.

Dabei waren die Gastgeber im symbolträchtigen «Friedensspiel» gegen die Ukraine früh durch den Bremer Niclas Füllkrug (6.) in Führung gegangen. Doch die Gäste, die sich äusserst effizient zeigten, drehten die Partie durch Wiktor Zygankow (18.) und ein Eigentor von Antonio Rüdiger (23.) binnen 5 Minuten.

Legende: Des Einen Freud ... Die Ukrainer jubeln, Deutschlands Nico Schlotterbeck ist bedient. imago images/Jan Huebner

Noch weit von der erhofften Heim-EM-Form entfernt

Zygankow schien schliesslich mit seinem 2. Treffer des Abends in der 56. Minute zum Matchwinner zu avancieren, ehe Deutschland noch Schadensbegrenzung betreiben konnte. Zwar konnte im 1000. Spiel in der Geschichte des DFB die 215. Niederlage knapp abgewendet werden, doch ein Jahr vor der Heim-EM ist Deutschland noch weit von der erhofften Titelform entfernt.

Das Länderspiel gegen die Ukraine hatte allerdings auch Benefiz-Charakter, was den sportlich schwachen Auftritt teilweise erklären mag. Der Deutsche Fussball-Bund spendete über seine Stiftung die Einnahmen aus dem TV-Vertrag und Ticketverkauf an Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind.