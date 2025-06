Bereits in der Kritik

Legende: Zuerst nicht brilliert – und jetzt auch noch verloren Jude Bellingham kann es nicht fassen. IMAGO Images/Sportsphoto

Im Test gegen Senegal unterlag England am Dienstag mit 1:3. Im 4. Spiel unter Thomas Tuchel ging das Mutterland des Fussballs erstmals als Verlierer vom Platz. Nur 3 Tage zuvor hatte sich der Vize-Europameister bereits gegen Andorra nur zu einem 1:0 gemüht.

In Nottingham brachte Harry Kane (7.), die Engländer in Führung. Ismaïla Sarr (40.), Habib Diarra (62.) und Cheikh Tidiane Sabaly (90.+3) sorgten aber für den verdienten Testspiel-Sieg Senegals – der sportlich keine Folge hat, in England aber Fragen aufwerfen dürfte. Spätestens nach dem dritten Gegentor machten die Fans ihrer Enttäuschung hörbar Luft, viele verliessen bereits vor dem Abpfiff das Stadion.

Schon nach dem enttäuschenden Auftritt gegen Andorra hatten die englische Presse und auch Tuchel selbst nicht an Kritik gespart. In der WM-Qualifikation hatte sein Team zwar nicht geglänzt, aber Siege gegen Lettland, Albanien und eben Andorra eingefahren und ist klarer Leader der Gruppe K. 4. Gruppen-Gegner ist Serbien.

