Deutschland ist in Lyon der perfekte Start ins Heim-EM-Jahr geglückt: Schon nach 2 Sekunden lancierte DFB-Rückkehrer Toni Kroos den nach vorne eilenden Florian Wirtz. Der 20-Jährige von Bundesliga-Leader Leverkusen legte sich den Ball zurecht und schloss aus gut 20 Metern ab. Von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano noch leicht abgelenkt landete der Ball nach 8 Sekunden via Lattenunterkante im Tor.

Dabei war der Treffer nicht nur das früheste Tor in der Geschichte der DFB-Elf, sondern beinahe auch der schnellste Länderspieltreffer überhaupt. Doch 3 Stunden zuvor hatte Christoph Baumgartner für Österreich bereits nach 7 Sekunden getroffen und damit einen neuen Rekord aufgestellt.

Auch im weiteren Spielverlauf zeigte sich die Mannschaft von Julian Nagelsmann bereit. Die Verteidigung hatte den französischen Dreier-Sturm um Kylian Mbappé weitgehend im Griff und die Offensive setzte weiter Nadelstiche. Einer dieser sorgte in der 49. Minute für das 2:0. Kai Havertz musste nach mustergültiger Vorarbeit von Jamal Musiala nur noch einschieben.

Dabei blieb es bis zum Ende und so zeigte Deutschland nach den zuletzt dürftigen Resultaten (2:2 gegen Mexiko, 2:3 gegen die Türkei und 0:2 gegen Österreich) eine eindrückliche Reaktion. Am Dienstag hat der EM-Gastgeber sogleich die Chance, in Frankfurt gegen die Niederlande den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Prestige-Sieg für Brasilien

Viele der Spieler auf dem Feld beim Freundschaftsspiel zwischen England und Brasilien dürften sich in der 80. Minute bereits langsam auf ein Unentschieden eingestellt haben. Nicht so Endrick: Der 17-jährige Brasilianer, der erst 9 Minuten zuvor eingewechselt worden war, entwischte der englischen Defensive und netzte nach einem Abpraller mit seinem 1. Länderspieltreffer zum 1:0-Siegtor ein. Zuvor war Vinicius Junior nach einem langen Ball von Andreas Pereira noch an England-Goalie Jordan Pickford gescheitert.

Legende: Auch Teamkollege Vinicius freut's Endrick (l.) bejubelt sein 1. Tor für die Seleçao. Imago/Sportsphoto

In der letzten Minute der Nachspielzeit bot sich dem Shootingstar von Palmeiras, der ab Juli bei Real Madrid zusammen mit seinen brasilianischen Sturmkollegen Vinicius und Rodrygo unter Vertrag stehen wird, gar noch die grosse Chance auf seinen 2. Treffer. Pickford konnte sich aber ein weiteres Mal auszeichnen.

Auch bei England machte mit Kobbie Mainoo ein Youngster auf sich aufmerksam. Der 18-jährige Mittelfeld-Akteur von Manchester United wurde für die Schlussviertelstunde eingewechselt und kam zu seinem Debüt für die «Three Lions». Dabei überzeugte er mit einigen gelungenen Aktionen. Die letzte Konsequenz fehlte ihm – wie den restlichen englischen Offensiv-Spielern – allerdings und so blieb England erstmals seit dem 0:0 gegen USA bei der WM 2022 torlos.