Das nigerianische Nationalteam ist offenbar stundenlang an einem verlassenen Flughafen in Libyen festgesessen.

Chaos-Reise Nigerias zu Spiel in Libyen – Sabotageakt?

Nigeria will das für Dienstag im libyschen Benina angesetzte Afrika-Cup-Qualifikationsspiel wegen Sicherheitsbedenken boykottieren. Das Team wolle umgehend in die Heimat reisen, schrieb der Verband. Seit ihrer Ankunft im Land am Sonntag sei die Delegation «unmenschlich» behandelt worden.

Demnach wurde das Team um Leverkusens Victor Boniface mehr als 15 Stunden auf einem verlassenen Flughafen in Al-Abraq (drei Autostunden von Benina entfernt) festgehalten. «Das wird jetzt unheimlich. Ihr könnt die Punkte haben. Wir wollen nur in unser Land zurückkehren.», schrieb Boniface während des unfreiwilligen Aufenthaltes.

Libyen: Ein Missverständnis

Die Nigerianer vermuten eine Retourkutsche der Libyer. Der libysche Verband LFF soll sich beschwert haben, nachdem das Gästeteam beim Hinspiel in Nigeria am Freitag mehrere Stunden auf einen Shuttlebus habe warten müssen.

Der LFF nannte den Vorfall in Al-Abraq ein «Missverständnis». Der Flug sei umgeleitet worden. Dafür gab der Verband gleich mehrere Sicherheits- und Logistikgründe an.