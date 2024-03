Am Samstag im Wembley, am Dienstag im Bernabéu: Brasiliens Endrick glänzt mit 17 Jahren bereits auf den grössten Bühnen.

Legende: Ein grosses Versprechen für die Zukunft Endrick Felipe Moreira de Sousa, kurz «Endrick». Imago Images/Richard Callis

Jedes fussballbegeisterte Kind träumt wohl davon, irgendwann einmal in einem mythischen Stadion aufzulaufen. Zu diesen gehören mit Sicherheit auch das Londoner Wembley sowie das Santiago Bernabéu in Madrid. Endrick hat sich diesen Traum innert 3 Tagen erfüllt – und dabei sogleich seine Spuren hinterlassen.

Anmeldung im baldigen Wohnzimmer

Das neuste Produkt aus der brasilianischen Talentschmiede erzielte am Samstag gegen England das 1:0-Siegtor, am Dienstag zeichnete Endrick gegen Spanien für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich verantwortlich (am Ende 3:3). Obschon sich die Mehrzahl der spanischen Fans im Bernabéu, der Heimstätte von Real Madrid, ob dem Gegentreffer ärgerten, erhielt Endrick auch Applaus von den Rängen. Der Grund: Der Teenager aus Taguatinga stürmt ab kommender Saison für die «Königlichen».

Bei Real erwartet Endrick grosse Konkurrenz im Angriff. Nicht nur seiner Landsmänner Vinicius jr. und Rodrygo wegen, sondern auch aufgrund der immer wahrscheinlicher scheinenden Ankunft von Kylian Mbappé.