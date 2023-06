Nachdem die Deutschen zuletzt am Montag gegen die Ukraine dank zwei späten Toren immerhin ein 3:3-Unentschieden herausgeholt hatten, mussten sie gegen Nachbar Polen als Verlierer vom Feld. Die Mannschaft von Nationaltrainer Hansi Flick verlor in Warschau 0:1 und hat damit nach dem blamablen Ausscheiden an der WM in Katar erst eine Partie gewonnen.

Kritik an Flick wird lauter

Jakub Kiwior, Verteidiger von Arsenal, gelang nach einer halben Stunde der einzige Treffer des Spiels. Flick probierte zwar Einiges aus und liess mit Malick Thiaw von der AC Milan in der Verteidigung einen Spieler debütieren, dennoch fehlte es dem Weltmeister von 2014 an Durchschlagskraft, sodass die kritischen Stimmen gegen den früheren Erfolgscoach von Bayern München nicht leiser werden dürften.

Audio Rüdiger: «Die letzte Gier fehlte» (ARD) 01:07 min Bild: IMAGO / Schüler abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.