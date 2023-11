Legende: Sein Team bekam im Ernst-Happel-Stadion die Grenzen aufgezeigt Julian Nagelsmann beim Gastspiel in Wien. imago images/Moritz Müller

Wenn das Länderspieljahr 2023 der Schweiz durchzogen ausgefallen ist, so war dasjenige von Deutschland geradezu miserabel. Seit dem Gruppen-Out an der WM in Katar gab es nur 3 Siege bei 6 Niederlagen und 2 Unentschieden. Der November-Zusammenzug fiel mit den Testspiel-Pleiten gegen die Türkei (2:3) und am Dienstag gegen Österreich (0:2) ernüchternd aus.

Zurück auf Feld 1: Der Trainerwechsel von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann, der alles hätte besser machen sollen, hat bisher wenig bewirkt. Nach positiven Auftritten bei Nagelsmanns Einstand gegen die USA (3:1) und ansatzweise auch gegen Mexiko (2:2) ist man scheinbar wieder gleich weit. Dass Leroy Sané in Wien völlig die Beherrschung verlor und sich mit seiner Tätlichkeit eine rote Karte einhandelte, passte zum lamentablen Auftritt des WM-Gastgebers in Wien.

Nagelsmann will «Worker» statt Schönspieler

«Nein, ich habe es nicht bereut, es macht mir Spass», sagte Nagelsmann nach der Partie auf die Frage, ob das Amt als Bundestrainer bereits seinen Tribut fordere.

Bei seinen Spielern, die Österreich deutlich unterlegen waren, ortet der 36-Jährige Mentalitätsprobleme. «Es geht darum, dass die Spieler akzeptieren, dass sie mit ein bisschen kicken da nicht rauskommen. Vielleicht müssen wir auf zwei Prozentpunkte Talent verzichten und zwei ‹Worker› mehr reinwerfen», dachte er laut nach.

Hohn und Spott aus Österreich

Während in Deutschland die Angst umgeht, dass man an der Heim-EM erneut ein schlechtes Turnier spielt, herrscht in Österreich absolute Euphorie. In der Qualifikation verpasste man den Gruppensieg hinter Belgien nur knapp. Nagelsmanns einstiger Mentor Ralf Rangnick hat die Mannschaft derart stabilisiert, dass in den letzten 12 Spielen gerade einmal eine Niederlage verdaut werden musste.

Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt. Aber wir waren besser – in allen Belangen!

Die gegensätzlichen Stimmungslagen schlachtete die österreichische Presse denn auch genüsslich aus. «Es hätte noch schlimmer kommen können, aber Österreich beliess es beim 2:0», hiess es beim ORF. Und die Krone spottete: «Tja, liebe Deutsche, das hättet ihr nicht geglaubt. Aber wir waren besser – in allen Belangen!»

Im nächsten Sommer könnte es übrigens zu einem Wiedersehen der Nachbarländer an der EM kommen. Deutschland wird bei der Gruppen-Auslosung am 2. Dezember als Gastgeber aus Topf 1 gezogen, Österreich aus Topf 2.