Das letzte Jahr endete für Michael Skibbe und die griechische Nationalmannschaft mit einer grossen Enttäuschung. In den Playoffs um die WM-Teilnahme mussten sich die Griechen Kroatien geschlagen geben. Am Freitag will sich der Deutsche nun mit seinem Team im Testspiel in Athen gegen die Schweiz für die verpasste WM rehabilitieren.

Im Gegensatz zu Griechenland ist die Schweizer Nati im Sommer an der WM in Russland mit von der Partie. In Athen will das Team von Trainer Vladimir Petkovic mit einem guten Auftritt den Grundstein für ein erfolgreiches Jahr legen. Skibbe weiss um die Qualitäten der Schweizer. Und er traut der Nati in Russland einiges zu.

Für Skibbe ist das Duell mit der Schweiz ein spezielles Spiel. Von 2013 bis 2015 war der 52-Jährige als Trainer bei den Grasshoppers tätig. Mit Michael Lang und Roman Bürki figurieren aktuell noch zwei Spieler in der Schweizer Nati, die damals bei GC unter Skibbe spielten. Der Deutsche freut sich, seine beiden ehemaligen Spieler am Freitag wiederzusehen.