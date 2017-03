Holland verliert auch ohne Blind – Videobeweis hilft Spanien

«Oranje» unterliegt in einem Testspiel gegen Italien mit 1:2. Spanien siegt in Frankreich auch dank des Videobeweises, während für Marcel Koller und Österreich gegen Finnland nur ein Remis herausschaut.

Holland – Italien 1:2

Frankreich – Spanien 0:2

Österreich – Finnland 1:1

Die Niederlande fand im ersten Spiel nach der Entlassung von Nationaltrainer Danny Blind noch nicht aus der sportlichen Krise. In Amsterdam verlor der WM-Dritte von 2014 gegen Italien 1:2.

18-jähriger Matchwinner

Dank zwei Glanzparaden in der Schlussphase gegen Wesley Sneijder rettete Gianluigi Donnarumma den Sieg für die «Squadra Azzurra». Der erst 18-jährige Keeper der AC Milan stand zum ersten Mal von Beginn an für Italien auf dem Platz. Er ersetzte Gianluigi Buffon, der am letzten Freitag beim Quali-Sieg gegen Albanien sein 1000. Spiel als Profi absolviert hatte.

Videobeweis führt Spanien zum Sieg

Im Schlagerspiel des Abends setzte sich Spanien in Paris gegen EM-Finalist Frankreich 2:0 durch. Zu reden gab im Stade de France der eingesetzte Videobeweis.

Dieses Tor wurde nachträglich annulliert Hoy en el amistoso francia vs españa utilizaron el video arbitraje "VAR" para anular el gol de griezmann pic.twitter.com/NY40deDy3y — EL REJA (@Santi_Vatt) 28. März 2017

Das vermeintliche 1:0 für Frankreich kurz nach der Pause wurde nach Konsultation der Videobilder wegen Offsides aberkannt

In der 77. Minute entschied Schiedsrichter Felix Zwayer dank dem Einsatz der technischen Hilfsmittel beim Treffer von Gerard Deulofeu auf Tor zum 2:0 für Spanien

Das 1:0 für die Gäste hatte David Silva mit einem Foulpenalty erzielt (68.)

Österreich enttäuscht

Das Team von Marcel Koller, das in der WM-Qualifikation in seiner Gruppe nach einem schwachen Start um den Anschluss an das Spitzenduo kämpft, kam in Innsbruck gegen Finnland nur zu einem 1:1.

