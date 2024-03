Legende: 2 Siege zum Start ins EM-Jahr Die Italiener bezwingen nach Venezuela auch Ecuador. Keystone/AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

Europameister Italien hat Ecuador in einem Testspiel mit 2:0 besiegt. Lorenzo Pellegrini legte bereits in der 3. Minute mit einem wuchtigen Distanzschuss den Grundstein zum Sieg, über 90 Minuten später sorgte Nicolo Barella in der Nachspielzeit für den Schlussstand. Nach dem 2:1 gegen Venezuela feierte die «Squadra Azzurra» so den 2. Sieg innert 3 Tagen.

139 Spiele ohne Sieg

San Marino kam gegen St. Kitts and Nevis nach 12 Niederlagen in Folge derweil zu einem 0:0-Unentschieden. So steht der Zwergstaat seit mittlerweile 139 Spielen und dem einzigen Sieg in seiner Länderspiel-Geschichte (1:0 gegen Liechtenstein im Jahr 2004) ohne Vollerfolg da. Die ehemalige Schweizer Nationalspielerin Désirée Grundbacher gab beim torlosen Remis dabei ihr Debüt als Schiedsrichterin bei einem Männer-Länderspiel.

Ein Tor gelang derweil Brighton Labeau. Der Stürmer von Lausanne-Sport erzielte beim 1:1 von Martinique gegen Surinam den zwischenzeitlichen Führungstreffer.