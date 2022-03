Christian Eriksen trifft bei seinem Nationalmannschafts-Comeback bei der 2:4-Niederlage Dänemarks gegen die Niederlande.

Deutschland ist Israel im Testspiel überlegen, siegt aber nur 2:0.

Zwischen Spanien und Albanien (2:1) fallen die Tore spät.

Christian Eriksen hat 287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der EM ein tolles Comeback im Nationalteam gefeiert. Der 30-Jährige wurde im Testspiel gegen die Niederlande zur 2. Halbzeit eingewechselt und mit Standing Ovations begrüsst. Knapp zwei Minuten später traf er zum 2:3. Die Niederlande siegte am Ende mit 4:2.

Legende: Trifft gleich bei seiner Rückkehr Christian Eriksen. imago images/ANP

Einen ungefährdeten Sieg fuhr Deutschland ein. Das Team von Hansi Flick siegte im Testspiel gegen Israel 2:0. Der Sieg hätte weit höher ausfallen können, Chancen gab es zuhauf. In der Schlussphase verschossen beide Teams einen Elfmeter.

Spanien mit spätem Sieg gegen Albanien

Dani Olmo hat Spanien zu einem Arbeitssieg gegen Albanien geführt. Mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel (90.) sicherte der Offensivspieler seinem Team den 2:1-Erfolg. Ferran Torres hatte die Gastgeber in Barcelona in Führung gebracht, ehe Myrto Uzuni mit einem Slapstick-Tor der Ausgleich gelang.